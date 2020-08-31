Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес в список людей, въезд которым в страну запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии. Такие же решения приняли внешнеполитические ведомства Эстонии и Литвы.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Что происходит в Беларуси. Кремль не будет спрашивать у Минска разрешения на вмешательство. Прибалтика ввела санкции против Лукашенко

URA.Ru13:14
Известия

Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию и Литву

Известия10:30
РБК

Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

РБК07:53
ТАСС

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко

ТАСС07:48
Газета.Ru

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко

Газета.Ru10:36
РИА Новости

Эстония, Латвия и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

РИА Новости08:18
RT на русском

Литва и Эстония вслед за Латвией запретили въезд Лукашенко

RT на русском07:40

Минздрав назвал диверсией листовки антимасочников в Саратове

Замглавы минздрава призвал население Саратовской области не реагировать на эти листовки, а соблюдать личную защиту, нося маски, обрабатывая руки антисептиком и соблюдая правила социального дистанцирования Несколько дней назад в Саратове появились активисты-антимасочники.
FreeNews-Volga09:18
7

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче шестого тура РПЛ

Матч шестого тура Тинькофф – Российской премьер-лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" закончился со счетом 0:0. Лучшим игроком встречи, которая прошла на "РЖД-Арене", был признан защитник московского клуба Ведран Чорлука.
Москва 24вчера в 11:51

Forbes: всплывшая у Аляски «российская» подлодка принадлежит США

Эксперты Forbes проанализировали фото якобы российской подводной лодки К-186 "Омск", вышедшей на поверхность у берегов Аляски на прошлой неделе, и пришли к выводу, что на самом деле это была атомная субмарина Flight-II типа Los Angeles Военно-морских сил США.
Газета.Ru12:00
61

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
40

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru13:04
72

Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБК10:59
19

Клубы РПЛ могут пересмотреть лимит на легионеров

По информации издания «Спорт-Экспресс», команды, которые будут принимать участие в еврокубках, намерены усилиться качественными легионерами и предлагают изменить формат на максимум 12 иностранцев в заявке и 7 — на поле.
Bookmaker-ratings.ru12:14
1