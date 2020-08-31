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РБК
РБК

Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес в список людей, въезд которым в страну запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии. Такие же решения приняли внешнеполитические ведомства Эстонии и Литвы.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию и Литву

РИА Новости08:18
РБК

Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

РБК07:53
ТАСС

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко

ТАСС07:48
Известия

Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию и Литву

Известия10:30
Газета.Ru

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко

Газета.Ru10:36
Говорит Москва

Латвия, Эстония и Литва объявили Александра Лукашенко персоной нон грата

Говорит Москва08:11
RT на русском

Литва и Эстония вслед за Латвией запретили въезд Лукашенко

RT на русском07:40

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
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