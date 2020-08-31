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РБК
РБК

Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес в список людей, въезд которым в страну запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии. Такие же решения приняли внешнеполитические ведомства Эстонии и Литвы.В источнике
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Известия

Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию и Литву

Известия10:30
URA.Ru

Три страны ввели санкции против Лукашенко и его команды

URA.Ru07:47
РБК

Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

РБК07:53
ТАСС

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко

ТАСС07:48
Газета.Ru

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко

Газета.Ru10:36
РИА Новости

Эстония, Латвия и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

РИА Новости08:18
RT на русском

Литва и Эстония вслед за Латвией запретили въезд Лукашенко

RT на русском07:40

Forbes: всплывшая у Аляски «российская» подлодка принадлежит США

Эксперты Forbes проанализировали фото якобы российской подводной лодки К-186 "Омск", вышедшей на поверхность у берегов Аляски на прошлой неделе, и пришли к выводу, что на самом деле это была атомная субмарина Flight-II типа Los Angeles Военно-морских сил США.
Газета.Ru12:00
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новости03:42
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В сети появились фото серийной версии электрокара Zetta

По сравнению с прототипом, который был показан на ранних фото и тизерах, двери электрокара Zetta лишились черных молдингов, на дверце багажника появились ручка и надпись Zetta, а над ней — стандартный разъем для зарядки.
Тарантас Ньюс11:25
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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