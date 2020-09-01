Латвия, Литва и Эстония введут эмбарго на электроэнергию из Беларуси
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По оценкам эстонских чиновников, объем торговли электричеством Латвии, Литвы и Эстонии с прочими странами уменьшится в два раза. Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал импорт электроэнергии с БелАЭС поддержкой режима Александра Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Латвия, Литва и Эстония не будут закупать электроэнергию у Белоруссии после запуска Белорусской АЭС в Островце, сообщается на сайте
Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
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