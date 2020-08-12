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Известия
Известия

Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса

Латвия, Литва и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Об этом в среду, 12 августа, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.В источнике
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Lenta.ru

Латвия с Литвой и Польшей взялись помочь Белоруссии

Lenta.ru10:01
РИА Новости

Литва, Латвия и Польша предложили Белоруссии план выхода из кризиса

РИА Новости13:06
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:10
RT на русском

В Литве заявили о плане деэскалации ситуации в Белоруссии

RT на русском10:09
Коммерсантъ

Оппозиция и хочет воевать с Александром Лукашенко, и не может

Коммерсантъ14:49
Комсомольская правда

Польша, Латвия и Литва подготовили план вывода Белоруссии из кризиса

Комсомольская правда09:57
ТАСС

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

ТАСС09:47

Глава союза педиатров РФ: коронавирус является серьезным патогеном

Коронавирус является серьезным нейротропным патогеном, поражающим мозг и нервную систему, а не только острой респираторной инфекцией, заявила президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова 12 августа на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».
ИА Красная Весна07:06
8

«СберМобайл» открыл бесплатный доступ к социально значимым сайтам

До "Сбермобайла" в эксперименте, который направлен на обеспечение бесплатным доступом россиян к социально значимым отечественным интернет-сервисам, участвовали только в сетях домашнего интернета.
ПРАЙМ07:21
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Морпехи Тихоокеанского флота десантировались на Командорских островах

По сообщению пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ), подразделения морской пехоты впервые произвели учебное десантирование парашютным способом на Командорских островах к востоку от Камчатки.
Военное дело05:46
13