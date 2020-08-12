Политика

ИзвестияИзвестияЛатвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса

Латвия, Литва и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Об этом в среду, 12 августа, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Читать в источнике
Комментировать958

Подробнее о событии

Президент Литвы заявил о готовности плана по разрешению кризиса в Белоруссии

Газета.Ru10:01

В Литве заявили о плане деэскалации ситуации в Белоруссии

RT на русском10:09

Латвия с Литвой и Польшей взялись помочь Белоруссии

Lenta.ru10:01

Литва, Латвия и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса

Коммерсантъ10:32

Литва выдвинула Белоруссии ультиматум под угрозой санкций

РБК10:00

Польша, Латвия и Литва подготовили план вывода Белоруссии из кризиса

Комсомольская правда09:57

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

ТАСС09:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7379 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Политика

Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости 10:39
5
Происшествия

Стало известно о находках в квартире историка-расчленителя Соколова

Lenta.ru 09:28
65
Происшествия

Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт

Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 07:52
688
Политика

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе диалога политики затронули и ситуацию в Белоруссии.
Общественная служба новостей 11:05
74
Общество

«Единая Россия» намерена реформировать оплату труда бюджетников

Москва, 10 августа 2020, 15:11 — REGNUM «Единая Россия» предлагает реформировать систему оплату труда бюджетной сферы.
REGNUM 10 августа в 08:11
263
Политика

Литва призвала Белоруссию провести новые президентские выборы

Белоруссия должна провести новые президентские выборы, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
Компания 10:50
37
Шоу-бизнес

Находящуюся в коме Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ

News.ru 06:32
24
Общество

Власти Башкирии прокомментировали слова чиновницы о безработных

Чиновница из Башкирии, которая на совещании администрации города Нефтекамска выразила мнение о том, что безработным выгоднее получать пособие, чем работать, никого не оскорбила.
ТАСС 09:48
814
Происшествия

Шестилетний российский мальчик умер после прививки от кори

В Москве шестилетний мальчик умер после прививки от кори, которую ему сделали при подготовке к поступлению в первый класс.
Lenta.ru 06:31
144
Общество

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

Акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов проходят в среду во многих городах Белоруссии.
РБК 09:45
2
Общество

Дирижер Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от врученного президентом Белоруссии Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины.
Lenta.ru 10:03
1,1K
Общество

В Общественной палате оценили идею увеличить отпуск многодетным семьям

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец прокомментировала RT инициативу увеличения родителям трёх и более детей ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней.
RT на русском 04:13
19
Происшествия

В Петербурге презентуют книгу о гибели экипажа подводной лодки «Курск»

FlashNord 10:57
Спорт

Обновление для The Last of Us: Part II с «реализмом» выйдет 13 августа

Игромания.ру вчера в 11:26
8
Наука

Останки нового вида динозавров найдены у берегов Великобритании

Ученые-палеонтологи из Саутгемптоновского университета обнаружили новый вид динозавра, который обитал на Земле более 115 миллионов лет назад.
Live24 08:40
3
Спорт

ВФЛА выплатила долг World Athletics в полном объеме

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила долг в 6,31 миллиона долларов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
РИА Новости 10:21
Армия и оружие

Амурский СЗ намерен построить шесть корветов в течение восьми лет

Sudostroenie.info 04:28
47
Кино

Список фильмов с реальными сценами секса составлен

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa вчера в 06:22
162
Политика

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ вчера в 07:09
653
Технологии

У DualSense в 1,5 раза больше объём аккумулятора, чем у DualShock 4

Игромания.ру 08:43
Футбол

«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM News вчера в 14:57
1
Происшествия

В результате пожара на месторождении в ХМАО погиб один человек

Три человека госпитализированы с ожогами в результате пожара на Ем-Еговском месторождении (входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, два из них находятся в реанимации.
ТАСС 09:27
1
Здоровье

Минздрав Украины предложил изменить методику определения карантинных зон

Киев, 12 августа 2020, 11:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложило правительству страны внести изменения в методику разделения регионов на карантинные зоны.
REGNUM 04:06
Политика

Асад прервал речь в парламенте из-за плохого самочувствия

Президент Сирии Башар Асад был вынужден прервать обращение к парламенту из-за плохого самочувствия.
Lenta.ru 10:17
2
Автоспорт

Феттелю установят новое шасси к «Гран-при Испании»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель получит новое шасси на «Гран-при Испании», сообщили в итальянской команде.
Спорт-Экспресс 09:45
Происшествия

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

Газета.Ru 10:48
4,1K
Экономика

Титов объяснил падение прибыли бизнеса в России на фоне коронавируса

На падение прибыли бизнеса в России повлияли ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом COVID-19, и изменение мировой конъюнктуры, предположил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Коммерсантъ 08:52
1
Политика

ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости 06:57
562
Политика

Штаб Бабарико заявил об отсутствии координации протестов в Белоруссии

RT на русском 10:39
21
Происшествия

Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Александр Ширвиндт на месте ДТП в Валдае (цитата группы "Валдай" в соцсети "ВКонтакте") Https: / / vk.com / valdaycom Как сообщает портал valday.com, ДТП произошло 11 августа около 12:40 мск на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.
REGNUM вчера в 10:52
237
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное