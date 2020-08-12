Политика
ИзвестияЛатвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
Латвия, Литва и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Об этом в среду, 12 августа, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
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Политика
Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости 10:39
Происшествия
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 07:52
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе диалога политики затронули и ситуацию в Белоруссии.
Общественная служба новостей 11:05
Общество
«Единая Россия» намерена реформировать оплату труда бюджетников
Москва, 10 августа 2020, 15:11 — REGNUM «Единая Россия» предлагает реформировать систему оплату труда бюджетной сферы.
REGNUM 10 августа в 08:11
Политика
Литва призвала Белоруссию провести новые президентские выборы
Белоруссия должна провести новые президентские выборы, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
Компания 10:50
Общество
Власти Башкирии прокомментировали слова чиновницы о безработных
Чиновница из Башкирии, которая на совещании администрации города Нефтекамска выразила мнение о том, что безработным выгоднее получать пособие, чем работать, никого не оскорбила.
ТАСС 09:48
Происшествия
Шестилетний российский мальчик умер после прививки от кори
В Москве шестилетний мальчик умер после прививки от кори, которую ему сделали при подготовке к поступлению в первый класс.
Lenta.ru 06:31
Общество
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов проходят в среду во многих городах Белоруссии.
РБК 09:45
Общество
Дирижер Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
Дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от врученного президентом Белоруссии Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины.
Lenta.ru 10:03
Общество
В Общественной палате оценили идею увеличить отпуск многодетным семьям
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец прокомментировала RT инициативу увеличения родителям трёх и более детей ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней.
RT на русском 04:13
Спорт
Обновление для The Last of Us: Part II с «реализмом» выйдет 13 августа
Игромания.ру вчера в 11:26
Наука
Останки нового вида динозавров найдены у берегов Великобритании
Ученые-палеонтологи из Саутгемптоновского университета обнаружили новый вид динозавра, который обитал на Земле более 115 миллионов лет назад.
Live24 08:40
Спорт
ВФЛА выплатила долг World Athletics в полном объеме
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила долг в 6,31 миллиона долларов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
РИА Новости 10:21
Армия и оружие
Амурский СЗ намерен построить шесть корветов в течение восьми лет
Sudostroenie.info 04:28
Кино
Список фильмов с реальными сценами секса составлен
Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa вчера в 06:22
Политика
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ вчера в 07:09
Футбол
«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»
Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM News вчера в 14:57
Происшествия
В результате пожара на месторождении в ХМАО погиб один человек
Три человека госпитализированы с ожогами в результате пожара на Ем-Еговском месторождении (входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, два из них находятся в реанимации.
ТАСС 09:27
Здоровье
Минздрав Украины предложил изменить методику определения карантинных зон
Киев, 12 августа 2020, 11:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложило правительству страны внести изменения в методику разделения регионов на карантинные зоны.
REGNUM 04:06
Политика
Асад прервал речь в парламенте из-за плохого самочувствия
Президент Сирии Башар Асад был вынужден прервать обращение к парламенту из-за плохого самочувствия.
Lenta.ru 10:17
Автоспорт
Феттелю установят новое шасси к «Гран-при Испании»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель получит новое шасси на «Гран-при Испании», сообщили в итальянской команде.
Спорт-Экспресс 09:45
Экономика
Титов объяснил падение прибыли бизнеса в России на фоне коронавируса
На падение прибыли бизнеса в России повлияли ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом COVID-19, и изменение мировой конъюнктуры, предположил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Коммерсантъ 08:52
Политика
ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости 06:57
Политика
Штаб Бабарико заявил об отсутствии координации протестов в Белоруссии
RT на русском 10:39
Происшествия
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Александр Ширвиндт на месте ДТП в Валдае (цитата группы "Валдай" в соцсети "ВКонтакте") Https: / / vk.com / valdaycom Как сообщает портал valday.com, ДТП произошло 11 августа около 12:40 мск на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.
REGNUM вчера в 10:52