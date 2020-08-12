Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
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Латвия, Литва и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Об этом в среду, 12 августа, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.В источнике
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