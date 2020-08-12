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Известия
Известия

Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса

Латвия, Литва и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Об этом в среду, 12 августа, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.В источнике
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Газета.Ru

Литва, Латвия и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса

Газета.Ru12:32
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:10
ТАСС

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

ТАСС09:47
RT на русском

В Литве заявили о плане деэскалации ситуации в Белоруссии

RT на русском10:09
Lenta.ru

Латвия с Литвой и Польшей взялись помочь Белоруссии

Lenta.ru10:01
Комсомольская правда

Польша, Латвия и Литва подготовили план вывода Белоруссии из кризиса

Комсомольская правда09:57
Коммерсантъ

Белоруссии предложили план выхода из кризиса под угрозой санкций

Коммерсантъ10:32

Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
РИА Новости11:30

Петр Ян назвал фаворита в бою Нурмагомедова и Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян считает временного чемпиона UFC в легком весе Джастина Гэтжи одним из самых опасных соперников для действующего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.
Вестник Кавказа12:37

«СберМобайл» открыл бесплатный доступ к социально значимым сайтам

До "Сбермобайла" в эксперименте, который направлен на обеспечение бесплатным доступом россиян к социально значимым отечественным интернет-сервисам, участвовали только в сетях домашнего интернета.
ПРАЙМ07:21
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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