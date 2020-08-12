Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса

Латвия, Литва и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Об этом в среду, 12 августа, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
ТАСС09:47
Подробнее о событии
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:10
РИА Новости

Литва, Латвия и Польша предложили Белоруссии план выхода из кризиса

РИА Новости13:06
Комсомольская правда

Польша, Латвия и Литва подготовили план вывода Белоруссии из кризиса

Комсомольская правда09:57
RT на русском

В Литве заявили о плане деэскалации ситуации в Белоруссии

RT на русском10:09
Lenta.ru

Латвия с Литвой и Польшей взялись помочь Белоруссии

Lenta.ru10:01
Коммерсантъ

Белоруссии предложили план выхода из кризиса под угрозой санкций

Коммерсантъ10:32
ТАСС

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

ТАСС09:47

Левников рассудит «Локомотив» и «Краснодар» в матче второго тура ЧР

Кирилл Левников назначен главным арбитром матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и "Краснодаром", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости14:04

В России предлагается изменить систему начисления зарплат бюджетникам

На совещании о реформировании системы оплаты труда бюджетников секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил изменить систему начисления зарплаты бюджетникам, а именно врачам, учителям, работникам сферы культуры, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru00:20
267

Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года

Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 3 по 10 августа составило 0,1% после нулевых значений три недели подряд, роста по 0,1% двумя неделями ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил в среду Росстат.
Интерфакс13:18
141

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг07:13
14

Турция намерена увеличить закупки природного газа у Азербайджана

О намерении увеличить закупку природного газа у Азербайджана заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 12 августа на совместной пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
ИА Красная Весна10:40
2

Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
11

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
658