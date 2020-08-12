Литва призвала Лукашенко провести новые президентские выборы
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По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08 процента голосов, Тихановскую же поддержали 10,9 процента. Итоги президентских выборов в Белоруссии спровоцировали массовые протесты в ряде городов страны. Оппоненты Лукашенко потребовали передать им власть.В источнике
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Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии
Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
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