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Octagon.Media
Octagon.Media

Литва призвала Лукашенко провести новые президентские выборы

По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08 процента голосов, Тихановскую же поддержали 10,9 процента. Итоги президентских выборов в Белоруссии спровоцировали массовые протесты в ряде городов страны. Оппоненты Лукашенко потребовали передать им власть.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
ТАССвчера в 09:47
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Коммерсантъ

Оппозиция и хочет воевать с Александром Лукашенко, и не может

Коммерсантъвчера в 14:49
РИА Новости

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

РИА Новостивчера в 13:06
ТАСС

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

ТАССвчера в 09:47
RT на русском

В Литве заявили о плане деэскалации ситуации в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:09
Lenta.ru

Латвия с Литвой и Польшей взялись помочь Белоруссии

Lenta.ruвчера в 10:01
Комсомольская правда

Польша, Латвия и Литва подготовили план вывода Белоруссии из кризиса

Комсомольская правдавчера в 09:57
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:10

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новостивчера в 22:25
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Космические силы США смогут вести наступательные операции

В доктрине Космических сил Соединенных Штатов содержится норма, позволяющая новому виду вооруженных сил США в случае необходимости вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве.
Военное дело11 августа в 07:51
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Адвокат задержанного в Беларуси колумниста «Новой» Шклярова сообщил о пытках подзащитного в СИЗО

Адвокат Антон Гашинский, защищающий российского политтехнолога и постоянного автора «Новой газеты» Виталия Шклярова, сообщил в интервью «Новой» о пытках в отношении его клиента.
Новая газета17:17
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Глава Октябрьского района Витебска заставил переписать протокол на участке, где победила Тихановская

В Сети опубликована аудиозапись, на которой предположительно глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский отчитывает членов одной их участковых комиссий, требуя изменить протокол в пользу одного из кандидатов на выборах президента Белоруссии.
Росбалтвчера в 06:30
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