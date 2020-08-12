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РИА Новости
РИА Новости

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Он добавил, что Белоруссии нужны новые выборы президента, так как прошедшие не были свободными и демократическими.В источнике
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Коммерсантъ

Оппозиция и хочет воевать с Александром Лукашенко, и не может

Коммерсантъвчера в 14:49
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:10
Комсомольская правда

Польша, Латвия и Литва подготовили план вывода Белоруссии из кризиса

Комсомольская правдавчера в 09:57
RT на русском

В Литве заявили о плане деэскалации ситуации в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:09
Lenta.ru

Латвия с Литвой и Польшей взялись помочь Белоруссии

Lenta.ruвчера в 10:01
РИА Новости

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

РИА Новостивчера в 13:06
ТАСС

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

ТАССвчера в 09:47

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.
REGNUM21:45

В МХАТе объяснили отсутствие Татьяны Дорониной в театре

Директор МХАТа имени Горького Татьяна Ярошевская рассказала, что состояние здоровья Народной артистки СССР Татьяны Дорониной не очень хорошее, поэтому она не может присутствовать на репетициях театра.
В МХАТе объяснили отсутствие Татьяны Дорониной в театре
Слово и Деловчера в 11:24
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Напомним, что накануне Евросоюз пригрозил властям Белоруссии введением санкций из-за подавления протестов и зафиксированных случаев насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов республики.
Комсомольская правда19:32
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Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя Виктора Гаврилова, который 26 января по прилету в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево.
Взгляд.ру10 августа в 07:14