Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Он добавил, что Белоруссии нужны новые выборы президента, так как прошедшие не были свободными и демократическими.