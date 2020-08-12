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Известия

Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса

Латвия, Литва и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Об этом в среду, 12 августа, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.В источнике
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ТАСС

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

ТАССвчера в 10:16
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:10
РИА Новости

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

РИА Новостивчера в 13:06
Коммерсантъ

Оппозиция и хочет воевать с Александром Лукашенко, и не может

Коммерсантъвчера в 14:49
RT на русском

В Литве заявили о плане деэскалации ситуации в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:09
Lenta.ru

Латвия с Литвой и Польшей взялись помочь Белоруссии

Lenta.ruвчера в 10:01
Комсомольская правда

Польша, Латвия и Литва подготовили план вывода Белоруссии из кризиса

Комсомольская правдавчера в 09:57

«Исполнять преступные приказы не намерен». Участковый из Беларуси призвал коллег прекратить насилие против граждан

Белорусский участковый записал видеообращение к коллегам с призывом прекратить насилие по отношению к безоружным гражданам и «быть с народом».
Дождьвчера в 16:19

РФС признал назначение второго пенальти в ворота «Спартака» ошибочным

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) назвала решение арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского "Спартака" в матче 1 тура чемпионата России с "Сочи" ошибочным.
Московский Комсомолецвчера в 09:22

Байден выбрал сенатора от Калифорнии кандидатом в вице-президенты США

На своей странице в соцести Twitter кандидат от демократов на президентских выборах в Соединенных Штатах в этом году Джо Байден сообщил, что выбрал кандидатом в свои вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.
RuNews24.ruвчера в 18:25
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