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РИА Новости
РИА Новости

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Он добавил, что Белоруссии нужны новые выборы президента, так как прошедшие не были свободными и демократическими.В источнике
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ТАСС

Президент Литвы готов к прямым контактам с властями Белоруссии в решении кризиса

ТАСС02:42
Известия

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Известия23:49
RT на русском

В Литве заявили о плане деэскалации ситуации в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:09
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:10
РИА Новости

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

РИА Новостивчера в 13:06
Коммерсантъ

Оппозиция и хочет воевать с Александром Лукашенко, и не может

Коммерсантъвчера в 14:49
Комсомольская правда

Польша, Латвия и Литва подготовили план вывода Белоруссии из кризиса

Комсомольская правдавчера в 09:57

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Бросившего детей в Шереметьево отца ограничили в родительских правах

Суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в родительских правах мужчину, оставившего в московском аэропорту Шереметьево двоих сыновей, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение прокуратуры Хабаровского края.
Газета.Ru21:45

В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО

Эксперты делают вывод, что Соединенными Штатами необходимо прекратить поддерживать вступления Украины в НАТО, поскольку устойчивая ложная надежда на членство препятствует Киеву рассматривать более прагматичные и необходимые задачи.
Известия23:47
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Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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Арабоязычное издание: Если вмешательство РФ достоверно, это говорит о гениальности Путина

Автор в издании Rai Al Youm пишет, что если заявления и документы, которые «могут свидетельствовать о вмешательстве России в американские выборы (речь идёт о многочисленных фактах нарушений, допущенных Хиллари Клинтон)», являются достоверными, «это говорит о гениальности Путина».
Военное обозрение10 августа в 23:45
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