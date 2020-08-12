Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
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Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Он добавил, что Белоруссии нужны новые выборы президента, так как прошедшие не были свободными и демократическими.В источнике
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Польша, Латвия и Литва подготовили план вывода Белоруссии из кризиса
Комсомольская правдавчера в 09:57