Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
Смотрите также
Белорусские спецназовцы выбрасывают форму
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
Суд в Башкирии начал рассматривать дело о краже из банка 25 млн рублей
Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
Глава союза педиатров РФ: коронавирус является серьезным патогеном
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»
Адвокат Ефремова заявил об инсульте у актера
Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа
Четыре человека пострадали в Приморье при падении трех кранов
Глюкоза впервые прокомментировала 3-летний запрет на въезд в Украину
Минтруд предложил увеличить «детские» пособия
Наталья Рудова подтвердила первую беременность
Мишустин прибыл с рабочим визитом на Дальний Восток
Женщины в Минске устроили акцию против насилия на акциях протеста
Пугачева в коротких шортах прогулялась с детьми в поле
Количество налоговых проверок банковских счетов резко выросло в России
Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии
Глава Литвы призвал ЕС ввести санкции против Лукашенко
Литва призвала Белоруссию провести новые президентские выборы
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
Белорусские спецназовцы выбрасывают форму
Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами
Мишустин прибыл с рабочим визитом на Дальний Восток
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти
Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Байден назвал кандидата в вице-президенты
Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Он добавил, что Белоруссии нужны новые выборы президента, так как прошедшие не были свободными и демократическими.В источнике
Подробнее о событии
Польша, Латвия и Литва подготовили план вывода Белоруссии из кризиса
Комсомольская правдавчера в 09:57