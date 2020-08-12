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РИА Новости
РИА Новости

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Он добавил, что Белоруссии нужны новые выборы президента, так как прошедшие не были свободными и демократическими.В источнике
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Известия

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Известия23:49
Коммерсантъ

Оппозиция и хочет воевать с Александром Лукашенко, и не может

Коммерсантъвчера в 14:49
ТАСС

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

ТАССвчера в 09:47
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:10
RT на русском

В Литве заявили о плане деэскалации ситуации в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:09
Комсомольская правда

Польша, Латвия и Литва подготовили план вывода Белоруссии из кризиса

Комсомольская правдавчера в 09:57
РИА Новости

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

РИА Новостивчера в 13:06

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Глава союза педиатров РФ: коронавирус является серьезным патогеном

Коронавирус является серьезным нейротропным патогеном, поражающим мозг и нервную систему, а не только острой респираторной инфекцией, заявила президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова 12 августа на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».
ИА Красная Веснавчера в 07:06
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«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»

На процесс регистрации или авторизации на сайтах с помощью «Мобильного ID» уходит несколько секунд – нужно всего лишь ввести свой номер телефона и подтвердить вход посредством push-уведомления.
Evo-rus.comвчера в 07:32
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Бросившего детей в Шереметьево отца ограничили в родительских правах

Суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в родительских правах мужчину, оставившего в московском аэропорту Шереметьево двоих сыновей, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение прокуратуры Хабаровского края.
Газета.Ru21:45

Минтруд предложил увеличить «детские» пособия

Министерство труда готовит правовой акт, согласно которому некоторые категории семей, которые уже являются получателями ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, будут получать повышенные выплаты.
Долг.рф11 августа в 16:52
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