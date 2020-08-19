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Газета.Ru
Газета.Ru

Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Правительство Латвии не может признать бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую победителем выборов, так как их реальные результаты неизвестны. Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич, передает агентство LETA.В источнике
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РИА Новости

Латвия не стала признавать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

РИА Новости05:18
Газета.Ru

Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Газета.Ru04:48
ФАН

Власти Латвии не признают Тихановскую победителем на выборах в Белоруссии

ФАН04:17
Московский Комсомолец

В Латвии объяснили отказ признать Тихановскую победителем белорусских выборов

Московский Комсомолец04:43
Lenta.ru

Латвия отказалась признать Тихановскую президентом Белоруссии

Lenta.ru04:28
Piter.tv

В Латвии не могут признать Тихановскую победителем выборов

Piter.tv04:46
Национальная служба новостей

Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Национальная служба новостей03:59

В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

После пропажи директора музея сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку и выразили солидарность со всеми, кто пропал до и после выборов.
РБКвчера в 13:41

Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Два российских легионера "Вашингтон Кэпиталз" – капитан команды Александр Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов, – названы лучшими игроками очередной игры "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках первого этапа Кубка Стэнли.
Вести.Ru01:20

Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
РИА Новости04:20

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52

Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
РИА Новости03:10