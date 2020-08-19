Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Смотрите также
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
В России за сутки выявлено 4828 новых случаев коронавируса
«Ленком» подал иск в прокуратуру за клевету на Александру Захарову
Купаловский театр в Минске заблокировали после протестов сотрудников
Настя Каменских показала фигуру без одежды
Финляндия с 24 августа закроет границы для десяти стран
В ПНС Ливии заявили о готовности разделить страну с Турцией и Катаром
Власти Гродно выполнили требования протестующих
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея
Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
О новом женихе рассказала Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти
СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки
Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок
Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги
Суд приступил к допросу свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
Защита Ефремова начнет предоставлять доказательства по делу 19 августа
Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко
Двух человек задержали у Минского тракторного завода
Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Суд приступил к допросу свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко
Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Правительство Латвии не может признать бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую победителем выборов, так как их реальные результаты неизвестны. Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич, передает агентство LETA.В источнике
Подробнее о событии
В Латвии объяснили отказ признать Тихановскую победителем белорусских выборов
Московский Комсомолец04:43