Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Смотрите также
Лавров уверен, что белорусский народ сам разберется в своей ситуации
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Соседов назвал причину конфликта между Пугачёвой и Легкоступовой
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
Строителя «Северного потока-2» охраняли российские военные корабли
Суд приговорил обокравшую депутата на 22 млн рублей модель к колонии
Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами
Лукашенко сообщил об активизации работы над обновлением конституции
Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн
Семь московских судов эвакуированы из-за сообщения о «минировании»
Жириновского не пустили в камеру к Фургалу в СИЗО Лефортово
Выход Белоруссии из Союзного государства с РФ оценили в 25% ВВП страны
Дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной
В Белоруссии заявили о замене бастующих журналистов россиянами
Космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО
В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»
«ПСЖ» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
Ивлев резко высказался о причинах развода с женой после 23 лет брака
Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне
Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии
Космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО
Строителя «Северного потока-2» охраняли российские военные корабли
Семь московских судов эвакуированы из-за сообщения о «минировании»
МИД Норвегии подтвердил высылку дипломата из России
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
«Барселона» объявила о назначении Кумана на пост главного тренера
Дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Жириновского не пустили в камеру к Фургалу в СИЗО Лефортово
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Рига, 19 августа 2020, 12:34 — REGNUM Латвийское правительство не может признать бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую победителем на данных выборах. Об этом 19 августа заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, его слова приводит агентство LETA.В источнике
Подробнее о событии