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REGNUM
REGNUM

Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Рига, 19 августа 2020, 12:34 — REGNUM Латвийское правительство не может признать бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую победителем на данных выборах. Об этом 19 августа заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, его слова приводит агентство LETA.В источнике
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Коммерсантъ

Латвия не готова признать Тихановскую президентом Белоруссии

Коммерсантъ06:35
Sputnik Латвия

Ринкевичс: Латвия не может признать Тихановскую победителем выборов в Беларуси

Sputnik Латвия05:39
Lenta.ru

Латвия отказалась признать Тихановскую президентом Белоруссии

Lenta.ru04:28
РИА Новости

Латвия не стала признавать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

РИА Новости05:18
Газета.Ru

Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Газета.Ru04:48
Телеканал 360°

Латвия отказалась признать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Телеканал 360°05:29
Национальная служба новостей

Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Национальная служба новостей03:59

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Ведомости04:39
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Ученица Тутберидзе Хромых представила новую короткую программу

Российская фигуристка Майя Хромых, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, продемонстрировала свою новую короткую программу на открытых прокатах юниорской сборной России в Новогорске.
RT на русскомвчера в 13:59
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян, которых в Минске назвали сотрудниками иностранной частной военной компании.
ТАСС06:08
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
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