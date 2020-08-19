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Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Власти Латвии не стали признавать экс-кандидата на пост президента Белоруссии и главного противника Александра Лукашенко Светлану Тихановскую победителем голосования. Об этом 19 августа сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Латвия не готова признать Тихановскую президентом Белоруссии

Коммерсантъ06:35
Газета.Ru

Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Газета.Ru04:48
Телеканал 360°

Латвия отказалась признать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Телеканал 360°05:29
РИА Новости

Латвия не стала признавать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

РИА Новости05:18
Sputnik Латвия

Ринкевичс: Латвия не может признать Тихановскую победителем выборов в Беларуси

Sputnik Латвия05:39
Lenta.ru

Латвия отказалась признать Тихановскую президентом Белоруссии

Lenta.ru04:28
Национальная служба новостей

Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Национальная служба новостей03:59
КП - Беларусь

Глава МИД Латвии: Мы не можем признать Тихановскую победителем выборов - результаты неизвестны

КП - Беларусь08:51

В Петербурге планируют смягчить правила работы для баров и ресторанов

Документ предполагает, что после 1 января 2021 года заново открыться смогут заведения в границах зон охраны в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах с площадью зала не менее 25 м. В конце августа законопроект планируют обсудить на заседании рабочей группы, пишет телеканал «78».
В Петербурге планируют смягчить правила работы для баров и ресторанов
Известия06:36
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Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

«Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Белоруссию из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков», — заявил Лукашенко.
REGNUM08:47
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Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
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Названо число участников проверки безопасности вакцины от коронавируса

Только 20 добровольцам ввели российскую вакцину от нового коронавируса при клинических испытаниях двукратно, в соответствии со схемой, которую предполагается использовать при массовой вакцинации.
МонаВиста05:43
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В Петербурге отправили в СИЗО второго члена «Ордена пути»

Санкт-Петербург, 19 августа 2020, 16:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для еще одной участницы так называемого «Ордена пути», члены которого, по версии следствия, под видом магических процедур занимались мошенничеством в особо крупных размерах.
REGNUM09:25