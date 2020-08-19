Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
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Власти Латвии не стали признавать экс-кандидата на пост президента Белоруссии и главного противника Александра Лукашенко Светлану Тихановскую победителем голосования. Об этом 19 августа сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.В источнике
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