В Петербурге планируют смягчить правила работы для баров и ресторанов

Документ предполагает, что после 1 января 2021 года заново открыться смогут заведения в границах зон охраны в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах с площадью зала не менее 25 м. В конце августа законопроект планируют обсудить на заседании рабочей группы, пишет телеканал «78».