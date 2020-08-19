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Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Власти Латвии не стали признавать экс-кандидата на пост президента Белоруссии и главного противника Александра Лукашенко Светлану Тихановскую победителем голосования. Об этом 19 августа сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Газета.Ru04:48
Sputnik Латвия

Ринкевичс: Латвия не может признать Тихановскую победителем выборов в Беларуси

Sputnik Латвия05:39
Телеканал 360°

Латвия отказалась признать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Телеканал 360°05:29
РИА Новости

Латвия не стала признавать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

РИА Новости05:18
Коммерсантъ

Латвия не готова признать Тихановскую президентом Белоруссии

Коммерсантъ06:35
Lenta.ru

Латвия отказалась признать Тихановскую президентом Белоруссии

Lenta.ru04:28
Национальная служба новостей

Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Национальная служба новостей03:59

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
REGNUM05:56
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Компании смогут использовать смартфоны в качестве терминалов

Сегодня, 19 августа 2020 года, стало известно, что российские банки начали тестировать технологию, которая позволит их корпоративным клиентам использовать смартфоны в качестве терминалов при оплате через «Систему быстрых платежей».
Саминвестор02:05
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Серж Саргсян пообещал удар из информационного «Искандера» по Армении

По словам Саргсяна, во время апрельских боев за Карабах был подготовлен проект Договора о стратегической взаимопомощи между Арменией и фейковым режимом на оккупированных территориях Азербайджана, представляемым Ереваном как "НКР".
Вестник Кавказа05:48
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Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов и беспорядков

Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся.
Александр Лукашенко
Газета.Ru05:26
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Британские ученые объяснили, зачем зебрам полоски

Ученые давно выяснили, что полосатый узор, которым покрыты зебры, защищает этих животных от кровососущих насекомых, но теперь оказалось, что полоски зебр действуют на назойливых слепней не так, как предполагалось.
Planet Today05:17
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