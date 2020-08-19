Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Смотрите также
Микки Рурка похоронят в украинском селе
Лидеры Евросоюза начали экстренный саммит по ситуации в Белоруссии
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Суд начал допрос свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
О новом женихе рассказала Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти
Лукашенко пообещал разобраться с митингующими возле заводов
Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»
Православные христиане отмечают Преображение Господне
Тихановская выпустила новое обращение к лидерам ЕС
Лукашенко пообещал разобраться с митингующими возле заводов
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Совбез объяснил охрану трубоукладчика для Nord Stream 2 боевыми кораблями
Получивший огнестрельное ранение в ходе акций в Бресте умер в больнице
«Барселона» объявила о назначении Кумана на пост главного тренера
Дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Суд начал допрос свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
В Минск прибыл российский спецсамолет
Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения по коронавирусу
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Власти Латвии не стали признавать экс-кандидата на пост президента Белоруссии и главного противника Александра Лукашенко Светлану Тихановскую победителем голосования. Об этом 19 августа сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.В источнике
Подробнее о событии