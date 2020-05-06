Политика
Газета.RuЛатвия объявила себя «донором СССР»
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия". По подсчетам Борданса, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48% своих бюджетов.
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с чего всё началось
Министр юстиции Янис Борданс заявил, что Латвия, будучи в составе СССР, отдавала 48% своих доходов в общий бюджет СССР, сколько она получала, он не указал.Sputnik Латвиявчера в 13:22
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«Мы были донорами денег в СССР»: Латвия определится с техникой подсчета ущерба
Sputnik Латвиявчера в 13:22
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РИА Новости вчера в 11:14
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Вести.Ru вчера в 02:36
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Park72.ru вчера в 08:00
Политика
СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне
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Известия вчера в 20:39
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РИА Карачаево-Черкесия вчера в 11:14
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Российская газета вчера в 00:04
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Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
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Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
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Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
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