Политика
Газета.RuЛатвия объявила себя «донором СССР»
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия". По подсчетам Борданса, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48% своих бюджетов.
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Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР.
— Янис Борданс, латвийский юристSputnik Латвия 13:22
с чего всё началось
Министр юстиции Янис Борданс заявил, что Латвия, будучи в составе СССР, отдавала 48% своих доходов в общий бюджет СССР, сколько она получала, он не указал.Sputnik Латвия13:22
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