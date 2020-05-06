Министр юстиции Янис Борданс заявил, что Латвия, будучи в составе СССР, отдавала 48% своих доходов в общий бюджет СССР, сколько она получала, он не указал.

с чего всё началось

Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР.

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия". По подсчетам Борданса, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48% своих бюджетов.

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