Политика
RuBaltic.RuЛатвия оплачивает своей экономикой мировое господство США
Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
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Новая финансовая помощь Брюсселя Польше оказалась под угрозой: названы причины
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Шоу-бизнес
Волочкова оконфузилась из-за фотошопа на новом фото
Общество
Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Футбол
«Динамо» объявило о переходе Кардозу в «Тамбов»
Московское «Динамо» объявило о переходе полузащитника команды Мигеля Кардозу в «Тамбов».
Футбол
Погба все еще далек от возвращения на поле
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признался, что не знает, когда восстановится полузащитник Поль Погба.
Армия и оружие
Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34
Технологии
Digitimes Research: продажи пяти ведущих производителей ноутбуков упали на 30 %
Согласно оценкам аналитиков из Digitimes Research, в январе 2020 года мировые продажи пятёрки ведущих производителей ноутбуков (без учёта моделей с отделяемым экраном) упали более чем на 30 % по сравнению с предыдущим месяцем.
Космос
В ОАЭ отбирают кандидатов для полета на Марс
Наиболее успешный кандидат присоединится к команде из пяти человек, отобранных другими космическими агентствами по всему миру.
Здоровье
В Екатеринбурге родителей болеющей СМА девочки вызвали на допрос в СК
Следственный комитет вызвал на допрос родителей пятимесячной жительницы Екатеринбурга Ани Новожиловой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Биатлон
Тарьей Бё отказался комментировать свист трибун в адрес Логинова
Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не готов комментировать свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Происшествия
Стрелок из германского Ханау оставил письменное признание
Мужчина, предположительно, устроивший стрельбу в германском Ханау, оставил письменное признание и видео, в котором объяснил свой поступок, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.
Шоу-бизнес
Полина Диброва рассказала о состоянии супруга
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва рассказала о самочувствии супруга. Накануне Дмитрий попал в больницу с микроинсультом.
Общество
Завтра китайцам приостановят въезд в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном закрытии въезда для граждан Китая на территорию России.
Экономика
Кудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей
Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей.
Общество
Дочь Спилберга захотела стать порнозвездой
Микаэла Спилберг, приемная дочь знаменитого режиссера Стивена Спилберга намерена сделать карьеру в порноиндустрии.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Технологии
Раскрыта новая схема кражи данных банковских карт
В дальнейшем специалистам Group-IB удалось заблокировать большинство связанных с атакой сайтов, ссылки на которые содержались в письмах мошенников.
Политика
ЦИК откроет дополнительные участки для голосования по поправкам в Конституцию
Во время голосования по поправкам в Конституцию России Центризбирком откроет дополнительные участки на рабочих местах, об этом сообщил заместитель главы комиссии Николай Булаев.
Происшествия
Суд арестовал шесть граждан Киргизии, подозреваемых в экстремизме
Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Роналду: Мбаппе – это настоящее и будущее футбола
Ранее отмечалось, что мадридский «Реал» намерен приобрести Мбаппе у «ПСЖ» будущим летом.
Хоккей
«Ак Барс» начнет матчи плей-офф Кубка Гагарина 2 марта в Казани
«Ак Барс» стартует в плей-офф Кубка Гагарина-2020 2 марта матчем в Казани.
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Общество
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Общество
Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Происшествия
Кадровика УВД по ЦАО допросили по делу о мошенничестве с 150 квартирами
Как полицейские из регионов обеспечивались жильем Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве проверяют начальника отдела кадров УВД по Центральному административному округу Москвы подполковника Наталью Синельщикову на причастность к преступлениям, связанным с незаконными операциями с недвижимостью.