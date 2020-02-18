Политика
RuBaltic.RuЛатвия оплачивает своей экономикой мировое господство США
Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
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Экономика
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Происшествия
На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая
Жители украинского поселка Новые Санжары перекрыли дорогу перед приездом группы людей, эвакуированных из Китая, сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области.
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Авто
«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes
После появления болида Racing Point RP20 на тестах в Барселоне, его тут же окрестили копией прошлогодней машины Mercedes.
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Общество
Россия пообещала оспорить выплату $50 млрд по делу ЮКОСа
Глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России по делу ЮКОСа, заявил о намерении оспорить решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам компании $50 млрд.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Общество
Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге
Энергетика
Повышен тариф на транспортировку нефти по маршруту Унеча-Полоцк-Невель
Белорусское правительство повысило тариф на транспортировку российской нефти по трубопроводу «Дружба» по маршруту Унеча - Полоцк - Невель.
Здоровье
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Общество
Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
Политика
Путин поручил ФСБ особо тщательно защищать компьютерные системы власти
Президент Владимир Путин поручил ФСБ уделить особое внимание защите компьютерных систем органов власти, государственных электронных сервисов, операторов связи, банковских организаций и крупных российских компаний от хакеров.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье: с дедовщиной разбирается суд
В Чите сегодня, 20 февраля, проходит очередное заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
Экономика
Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своем внутреннем рынке.
Происшествия
Бывший главбух Минюста предстанет перед судом из-за мошенничества
Бывший главный бухгалтер Минюста РФ Наталья Лысова предстанет перед судом за мошенничество на сумму более 5,5 миллиона рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Происшествия
Самолет Су-25 загорелся на аэродроме в Липецке
На аэродроме в Липецке произошло возгорание на борту самолета Су-25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
Происшествия
МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших в Чечне
МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших 10 февраля в Грозном, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Депутат Госдумы поведала об исчезновении в России нищих пенсионеров
В России в настоящее время не осталось нищих пенсионеров.
Происшествия
Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом
Здоровье
Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России
Лукашев отметил, что коронавирус не исчезнет сам собой, поэтому стоит ждать масштабную эпидемию.
Технологии
Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V
Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Транспорт
ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Армия и оружие
ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо
ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Общество
Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее и предлагаются по цене 129 и 171 долларов соответственно за версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.