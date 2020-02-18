Политика

RuBaltic.RuRuBaltic.RuЛатвия оплачивает своей экономикой мировое господство США

Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
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Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз

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«Постный ужин» в Брюсселе может вылиться для Литвы в несытные годы

BaltNews.lt18 февраля в 02:05

Специальный саммит ЕС по бюджету на 2021-2027 годы начинается в Брюсселе

ПРАЙМвчера в 16:20

Лидеры ЕС попытаются на экстренном саммите согласовать семилетний бюджет сообщества

ТАССвчера в 16:02

Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США

RuBaltic.Ruвчера в 00:50

Проблема бюджетной дыры после Brexit: главы ЕC проведут экстренный саммит

Вести.Ruвчера в 23:50
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Экономика

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости вчера в 11:11
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Австралийская полиция подтвердила подлинность документов по делу MH17

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Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

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На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая

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«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes

После появления болида Racing Point RP20 на тестах в Барселоне, его тут же окрестили копией прошлогодней машины Mercedes.
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В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
Общество

Россия пообещала оспорить выплату $50 млрд по делу ЮКОСа

Глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России по делу ЮКОСа, заявил о намерении оспорить решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам компании $50 млрд.
Московский Комсомолец 18 февраля в 07:06
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости 04:42
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК вчера в 06:22
Энергетика

Повышен тариф на транспортировку нефти по маршруту Унеча-Полоцк-Невель

Белорусское правительство повысило тариф на транспортировку российской нефти по трубопроводу «Дружба» по маршруту Унеча - Полоцк - Невель.
Аргументы и Факты 03:50
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Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа

Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
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Общество

Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности

Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
ТАСС 04:14
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Путин поручил ФСБ особо тщательно защищать компьютерные системы власти

Президент Владимир Путин поручил ФСБ уделить особое внимание защите компьютерных систем органов власти, государственных электронных сервисов, операторов связи, банковских организаций и крупных российских компаний от хакеров.
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Расстрел в воинской части в Забайкалье: с дедовщиной разбирается суд

В Чите сегодня, 20 февраля, проходит очередное заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.
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Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
РИА Новости 01:27
Экономика

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своем внутреннем рынке.
РБК вчера в 21:00
Происшествия

Бывший главбух Минюста предстанет перед судом из-за мошенничества

Бывший главный бухгалтер Минюста РФ Наталья Лысова предстанет перед судом за мошенничество на сумму более 5,5 миллиона рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 04:44
Происшествия

Самолет Су-25 загорелся на аэродроме в Липецке

На аэродроме в Липецке произошло возгорание на борту самолета Су-25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 04:55
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
Газета.Ru 04:12
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МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших в Чечне

МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших 10 февраля в Грозном, сообщает пресс-служба ведомства.
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Политика

Депутат Госдумы поведала об исчезновении в России нищих пенсионеров

В России в настоящее время не осталось нищих пенсионеров.
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Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

BFM.ru вчера в 23:36
Здоровье

Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России

Лукашев отметил, что коронавирус не исчезнет сам собой, поэтому стоит ждать масштабную эпидемию.
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Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
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Astera 17 февраля в 15:08
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