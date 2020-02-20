Политика

RuBaltic.RuRuBaltic.RuЛатвия оплачивает своей экономикой мировое господство США

Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
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Бунт в Евросоюзе? Западная Европа больше не хочет содержать бедных соседей

Царьград04:44

Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз

РИА Новости00:00

Паразитирующая на евробюджете Латвия может лишиться пагубной привычки

Политическая Экспертизавчера в 09:24

Специальный саммит ЕС по бюджету на 2021-2027 годы начинается в Брюсселе

ПРАЙМвчера в 16:20

Лидеры ЕС попытаются на экстренном саммите согласовать семилетний бюджет сообщества

ТАССвчера в 16:02

Проблема бюджетной дыры после Brexit: главы ЕC проведут экстренный саммит

Вести.Ruвчера в 23:50

Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США

RuBaltic.Ruвчера в 00:50
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Кино

Дженнифер Лоуренс снимется в комедии

Inc-news.ru вчера в 15:10
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Происшествия

В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 07:25
Армия и оружие

Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии.
Lenta.ru 18 февраля в 04:06
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Общество

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами прибыл в Харьков

РИА Новости 05:28
Происшествия

Пять граждан Турции погибли при нападении в немецком Ханау

По меньшей мере пять граждан Турции погибли в результате стрельбы в немецком Ханау, сообщил турецкий посол в ФРГ Али Кемаль Айдын.
RT на русском 06:57
Политика

Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 06:22
Общество

В некоторых городах силовики вызывают на допросы людей, которые делали пожертвования штабам Навального и в ФБК

В некоторых российских городах силовики вызывают на допросы людей, которые делали пожертвования штабам Алексея Навального и в Фонд борьбы с коррупцией.
Эхо Москвы 07:32
Футбол

«Реал» пока не спешит продлевать контракт с Рамосом

В мадридском клубе не спешат вести переговоры по контракту игрока, так как Рамосу исполнится 35 лет к моменту истечения его действующего соглашения в 2021 году.
Soccer.ru 06:34
Игры

Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now в день релиза

NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
CyberSport.ru вчера в 15:20
Армия и оружие

Госдума поддержала проект о праве ФСО на использование боевой техники

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать в своей работе боевую технику.
РИА Новости 07:44
Общество

Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 18 февраля в 13:15
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
VSE42.RU вчера в 03:08
Армия и оружие

Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Avia.pro вчера в 10:56
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Экономика

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
РИА Новости 07:04
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Astera вчера в 12:03
Экономика

WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд

Ведомости 04:49
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Футбол

В Лиге Европы пройдут матчи 1/16 финала

В Лиге Европы наступает пора матчей плей-офф 1/16 финала. 16 пар встретятся, чтобы выявить победителя по сумме двух матчей.
Нева Спорт вчера в 22:30
Армия и оружие

Москва отреагировала на инициативу ЕС по военной миссии в Ливии

Евросоюз обязан согласовать с СБ ООН модальности развертывания военной операции по контролю за оружейным эмбарго Ливии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Взгляд.ру 08:03
Происшествия

Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Интерфакс 04:49
Армия и оружие

Российский военный спутник «Меридиан-М» успешно вывели на орбиту

Как отметили в ведомстве, стартовавшая в четверг в 11:24 по московскому времени с испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат.
Интерфакс 07:19
Экономика

Пенсионеры перейдут на карты «Мир» с 1 июля

Представители Пенсионного фонда России заявили, что по новым правилам с 1 июля пенсии будут перечисляться только на банковские карты "Мир".
Народные новости вчера в 12:06
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Музыка

Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

ToDay News Ufa вчера в 06:49
Происшествия

Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео

Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Российская газета 08:06
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Дзагоев: не очень хотелось играть с «Картахеной», но свои страхи нужно перебарывать

Не очень хотелось, но свои страхи нужно перебарывать. Решил, что буду играть, нужно набирать дальше форму.
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Общество

Россию обязали выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги поставил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.
Газета.Ru 18 февраля в 04:42
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