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Латвия пожаловалась на потерю грузов из России

Объем грузоперевозок по латвийской железной дороге спал, и ожидать достижения прошлых показателей не приходится, рассказал председатель правления Latvijas dzelzceļš Марис Клейнбергс. По его словам, основная причина спада — потеря грузов из России. Теперь Москва переправляет их в собственные порты.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля. "Спад объема грузоперевозок произошел по нескольким причинам, но главная заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги", - сказал Клейнбергс.
Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
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Евразия Daily22:51
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

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Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

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