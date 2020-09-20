Объем грузоперевозок по латвийской железной дороге спал, и ожидать достижения прошлых показателей не приходится, рассказал председатель правления Latvijas dzelzceļš Марис Клейнбергс. По его словам, основная причина спада — потеря грузов из России. Теперь Москва переправляет их в собственные порты.

С чего всё началось Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля. "Спад объема грузоперевозок произошел по нескольким причинам, но главная заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги", - сказал Клейнбергс. Sputnik Латвия 18 сентября в 08:19