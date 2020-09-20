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Латвия пожаловалась на потерю грузов из России

Объем грузоперевозок по латвийской железной дороге спал, и ожидать достижения прошлых показателей не приходится, рассказал председатель правления Latvijas dzelzceļš Марис Клейнбергс. По его словам, основная причина спада — потеря грузов из России. Теперь Москва переправляет их в собственные порты.В источнике
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Евразия Daily

Латвийская железная дорога сократит четверть коллектива

Евразия Daily22:51
Московский Комсомолец

В Латвии пожаловались на потерю грузов из России

Московский Комсомолец21:42
Вести.Ru

«Латвийская железная дорога» ничем не сможет заместить «потерянные» грузы из России

Вести.Ru22:31
Известия

Латвия пожаловалась на потерю грузов из России

Известия22:37
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

РИА Новости21:09
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
Kadara.ru

Латвия констатировала, что потеряла миллионы тонн грузов из России и заменить их нечем

Kadara.ru18 сентября в 07:46

Эксперт сообщил об опасной тенденции с COVID-19 в регионах России

Количество регионов, где распространение COVID-19 имеет опасную тенденцию, увеличилось с середины августа с 12 до 20, между тем, ряд "красных" регионов перешли в "зеленые" категории, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости21:42
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Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

Президент России Владимир Путин 19 сентября сообщил, что подписал указ о награждении экс-гендиректора НПО машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока «Авангард».
Известиявчера в 12:09
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«Баргузин» может стать ответом на модернизацию ядерного вооружения США

Издание «Военно-промышленный курьер» предложило в виде самого эффективного ответа на инициативу США заменить баллистические ракеты (МБР) LGM-30G Minuteman III на более современные средства доставки ядерного заряда ответить возрождением Россией боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин».
Военное дело17 сентября в 06:04
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В Петербурге задержали «жемчужного прапорщика» за хулиганство

По данным издания, задержанным оказался бывший сотрудник МВД, участвовавший в разгоне митингующих у Гостиного двора в Петербурге в 2010 году и прозванный «жемчужным прапорщиком» (он носил браслет из жемчуга).
РБК18:35
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК18 сентября в 13:10
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Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую

Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.
РИА Новостивчера в 08:52
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