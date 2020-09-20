Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Латвия пожаловалась на потерю грузов из России

Объем грузоперевозок по латвийской железной дороге спал, и ожидать достижения прошлых показателей не приходится, рассказал председатель правления Latvijas dzelzceļš Марис Клейнбергс. По его словам, основная причина спада — потеря грузов из России. Теперь Москва переправляет их в собственные порты.В источнике
Подробнее о событии
Евразия Daily

Латвийская железная дорога сократит четверть коллектива

Евразия Daily22:51
РЖД-Партнер

Грузоперевозки Latvijas dzelzcels упали на 46%

РЖД-Партнер18 сентября в 08:27
Вести.Ru

«Латвийская железная дорога» ничем не сможет заместить «потерянные» грузы из России

Вести.Ru22:31
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

РИА Новости21:09
Известия

Латвия пожаловалась на потерю грузов из России

Известия22:37
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
Kadara.ru

Латвия констатировала, что потеряла миллионы тонн грузов из России и заменить их нечем

Kadara.ru18 сентября в 07:46

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUMвчера в 00:44
442

Щербакова выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Сызрани

Анна Щербакова, тренирующаяся у Этери Тутберидзе, стала победительницей в короткой программе Кубка России по фигурному катанию Спортсменка выступала под мелодию Жюля Массне под названием "Элегия".
Честный рейтинг букмекероввчера в 11:54

СК проверит факт хищения имущества семьи актера Алексея Баталова

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку информации о хищении недвижимости и денег семьи актера Алексея Баталова.
Москва 2418 сентября в 03:40
23

В Минздраве не прогнозируют второй волны коронавируса в России

В сентябре - октябре в России ожидается рост числа заразившихся коронавирусом из-за сезонного фактора, но второй волны не будет, считает главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Российская газетавчера в 07:22
1K

В Саудовской Аравии нашли человеческие следы возрастом 120 тысяч лет

Семь человеческих следов, оставленных на озере на севере нынешней Саудовской Аравии около 120 тысяч лет назад, являются самым ранним свидетельством существования современного человека на Аравийском полуострове.
Российская газета18 сентября в 03:37
56