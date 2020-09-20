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Латвия пожаловалась на потерю грузов из России

Объем грузоперевозок по латвийской железной дороге спал, и ожидать достижения прошлых показателей не приходится, рассказал председатель правления Latvijas dzelzceļš Марис Клейнбергс. По его словам, основная причина спада — потеря грузов из России. Теперь Москва переправляет их в собственные порты.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля. "Спад объема грузоперевозок произошел по нескольким причинам, но главная заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги", - сказал Клейнбергс.
Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
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РБК

Латвия оценила последствия потери грузов из России

РБК02:56
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
Евразия Daily

Латвийская железная дорога сократит четверть коллектива

Евразия Daily22:51
Вести.Ru

«Латвийская железная дорога» ничем не сможет заместить «потерянные» грузы из России

Вести.Ru22:31
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

РИА Новости21:09
RT на русском

В Латвии оценили последствия потери грузов из России

RT на русском23:43
Kadara.ru

Латвия констатировала, что потеряла миллионы тонн грузов из России и заменить их нечем

Kadara.ru18 сентября в 07:46

Песков рассказал о «своем диалоге» Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко "имеют давнюю историю своего диалога", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1". Переговоры лидеров проходили с глазу на глаз, без помощников и министров, и Песков напомнил, что такое "бывает часто в двусторонних российско-белорусских отношениях".
Песков рассказал о «своем диалоге» Путина и Лукашенко
Вести.Ru04:59

Боррель: США не имеют права восстанавливать санкции ООН против Ирана

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что США не имеют полномочий добиваться восстановления санкций ООН против Ирана, так как Вашингтон в 2018 году вышел из иранской «ядерной сделки».
Коммерсантъ05:35
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