Латвия пожаловалась на потерю грузов из России
Объем грузоперевозок по латвийской железной дороге спал, и ожидать достижения прошлых показателей не приходится, рассказал председатель правления Latvijas dzelzceļš Марис Клейнбергс. По его словам, основная причина спада — потеря грузов из России. Теперь Москва переправляет их в собственные порты.В источнике
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Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля. "Спад объема грузоперевозок произошел по нескольким причинам, но главная заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги", - сказал Клейнбергс.
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