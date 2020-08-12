Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко уйти с поста

Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку. Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".В источнике
С чего всё началось
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью «Радио Свобода
» обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Коммерсантъвчера в 16:05
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Новости за ночь: Лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти с поста

Национальная служба новостей00:30
РБК

Лауреат Нобелевской премии предложила Лукашенко «уйти, пока не поздно»

РБК17:08
Lenta.ru

Лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти в отставку

Lenta.ru17:48
Газета.Ru

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко уйти с поста

Газета.Ru17:13
Эхо Москвы

Белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку

Эхо Москвы22:04
Интерфакс

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко к отставке

Интерфаксвчера в 16:16
Коммерсантъ

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич предложила Лукашенко «уйти красиво»

Коммерсантъвчера в 16:05

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
806

В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Российская газетавчера в 07:30
678

МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»

«Мобильный ID» полезен в первую очередь для образовательных сервисов, интернет-магазинов, туроператоров и других ресурсов, которые подразумевают идентификацию клиента для оказания услуг.
В Городе Nвчера в 11:00
6

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,8K

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
3,8K

Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

«Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры», — заявил Познер.
Lenta.ru01:17
62

Петербург и Москва внедрят единую систему оплаты проезда и парковок

Говоря об оплате парковки, собеседники «Фонтанки» в Смольном считают, что власти Петербурга могут перенять московскую платформу — столица готова безвозмездно поделиться лицензией на свою систему.
РБК Санкт-Петербург02:33
31

Ученые из США указали на новую технологию создания детей

Доцент кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно, занимающийся исследованиями в области клеточной биологии, рассказал о технологии искусственного воспроизведения человека, которая может быть создана в ближайшие несколько лет.
Live24вчера в 14:42
158