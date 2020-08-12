Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко уйти с поста
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Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку. Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".В источнике
С чего всё началось
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью «Радио Свобода
» обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
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Новости за ночь: Лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти с поста
Национальная служба новостей00:30