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Газета.Ru
Газета.Ru

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко уйти с поста

Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку. Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".В источнике
С чего всё началось
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью «Радио Свобода
» обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Коммерсантъвчера в 16:05
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Национальная служба новостей

Новости за ночь: Лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти с поста

Национальная служба новостей00:30
Эхо Москвы

Белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку

Эхо Москвы22:04
Интерфакс

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко к отставке

Интерфаксвчера в 16:16
Газета.Ru

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко уйти с поста

Газета.Ru17:13
РБК

Лауреат Нобелевской премии предложила Лукашенко «уйти пока не поздно»

РБКвчера в 16:25
Lenta.ru

Лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти в отставку

Lenta.ru17:48
Коммерсантъ

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич предложила Лукашенко «уйти красиво»

Коммерсантъвчера в 16:05

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