Политика

Российская газетаРоссийская газетаЛауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2019 год, не оправдав ожидания многих букмекеров планеты, которые считали главным фаворитом на получение награды 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг.
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За что премьер-министр Эфиопии получил Нобелевскую премию мира?

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