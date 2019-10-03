"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров: «Формула Штайнмайера» является уступкой и «плана Б» не будет

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