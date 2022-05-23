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Лавров: Россия будет полагаться только на себя и страны, которые доказали свою надежность

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет полагаться только на себя и на доказавшие свою надёжность страны, которые не «пляшут под чужую дудку».
RT на русском
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с очередным заявлением.
Народные новости
Как сообщал Лайф, также Лавров заявлял, что опасения РФ насчёт планов Запада на Украину полностью подтвердились.
Life.ru
Высказывание министра иностранных дел Российской Империи А. М. Горчакова о том, что великие державы не нуждаются в признании, сохраняет актуальность, поскольку человеческая натура не меняется, заявил Лавров.
ТАСС

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