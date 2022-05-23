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Лавров: Россия будет полагаться только на себя и страны, которые доказали свою надежность

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с очередным заявлением.
Народные новости
По словам Лаврова, РФ будет полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надёжность, и "которые не пляшут под чужую дудку".
Life.ru
Наивысший показатель был у молочной продукции.
ФАН
Также глава внешнеполитического ведомства России добавил, что отношения со странами Запада будут рассматриваться, когда те «одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества».
ТК Звезда

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