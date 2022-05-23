ТАССЛавров: Россия будет полагаться только на себя и страны, которые доказали свою надежностьМинистр иностранных дел Сергей Лавров выступил с очередным заявлением.Народные новостиПо словам Лаврова, РФ будет полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надёжность, и "которые не пляшут под чужую дудку".Life.ruНаивысший показатель был у молочной продукции.ФАНТакже глава внешнеполитического ведомства России добавил, что отношения со странами Запада будут рассматриваться, когда те «одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества».ТК ЗвездаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuВечерняя МоскваИзвестияНародные новостиТК ЗвездаПодробнее о событииЛавров заявил, что Россия будет рассчитывать только на себя и доказавшие свою надежность страныТК Звездавчера в 16:51Лавров: Россия будет полагаться только на себя и на доказавшие надёжность страныRT на русскомвчера в 16:35Лавров: Россия будет полагаться на себя и надежных союзниковНародные новостивчера в 16:39Глава МИД Лавров: Россия будет полагаться только на себя и на доказавшие свою надёжность страныOnline47.ruвчера в 16:38Лавров: Россия будет полагаться только на себя и страны, которые доказали свою надежностьТАССвчера в 16:36Лавров: Россия будет полагаться на себя и те страны, которые «не пляшут под чужую дудку»Газета.Ruвчера в 16:45Лавров заявил, что РФ будет полагаться на себя и на страны, доказавшие свою надежностьРЕН ТВвчера в 16:33Показать ещёОценить47Поделиться