Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа на действия США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.

с чего всё началось

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в скором времени даст США зеркальный ответ, разработав ракеты средней и меньшей дальности. Об этом сообщает РИА "Новости". Министр напомнил, что об зеркальном ответе Вашингтону предупреждал ранее президент страны Владимир Путин.

Лавров: Россия даст зеркальный ответ на действия США в отношении РСМД

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