Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров: Россия даст зеркальный ответ на действия США в отношении РСМД

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в скором времени даст США зеркальный ответ, разработав ракеты средней и меньшей дальности. Об этом сообщает РИА "Новости". Министр напомнил, что об зеркальном ответе Вашингтону предупреждал ранее президент страны Владимир Путин.
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Россия разработает РСМД в качестве ответа на действия США, заявил Лавров

Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа на действия США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.
РИА Новости03:34

Подробнее о событии

Лавров предупредил о зеркальном ответе России на развертывание США РСМД

Известия05:21

Россия приступает к созданию ракет средней и меньшей дальности в ответ США

Коммерсантъ04:17

Лавров объявил о начале разработки РСМД в России

Московский Комсомолец03:53

Лавров: РФ приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности

Российская газета04:08

Россия зеркально ответит США на создание ракет

Телеканал 360°03:40

Лавров: РФ приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности

РЕН ТВ03:33

Россия разработает РСМД в качестве ответа на действия США, заявил Лавров

РИА Новости03:34
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Политика

Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 04:33
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке для зарплатных клиентов банка составит 7,1 процента, уточняется в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 08:52
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

РИА Новости 03:40
Политика

Кремль ответил «мы не патологоанатомы» на слова о смерти мозга НАТО

Комментируя слова президента Франции о смерти мозга НАТО, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их правдивыми и отражающими суть.
РБК 05:15
Политика

В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Политика

Майкл Блумберг планирует баллотироваться в президенты США

Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг намерен подать документы на участие в выборах президента США от Демократической партии.
Народные новости вчера в 22:56
Общество

Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко

RT на русском 04:32
Шоу-бизнес

Появилось видео с Асмус и Янковским на Мальдивах

Появилось видео с Асмус и Янковским на Мальдивах Скандал вокруг жены Харламова никак не утихает.
Экспресс газета вчера в 11:29
Общество

Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР

Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК вчера в 19:17
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, вместе со своим коллегой Равилем Тугушевым отправился в Читу, чтобы защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье.
Lenta.ru 06 ноября в 08:35
Космос

Илон Маск заявил о невозможности создания колонии на Марсе

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей.
Lenta.ru 05:27
Происшествия

Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела

Следственное управление СК по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации от Иркустской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении и нанесении побоев.
Национальная служба новостей 03:29
Шоу-бизнес

Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram

Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
Росбалт вчера в 09:11
Футбол

Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

В составе сборной Советского Союза Крутиков стал победителем первого чемпионата Европы (1960).
МК-Спорт 04:55
Происшествия

ФСБ показала видео задержания членов ячейки финансистов ИГ в Дагестане

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания двух жительниц Дагестана, подозреваемых в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Известия 03:53
Шоу-бизнес

Адвокат назвал брак Лолиты с пятым мужем фиктивным

Адвокат певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин рассказал о решении Мосгорсуда по делу о расторжении брака между артисткой и ее пятым супругом - спортсменом Дмитрием Ивановым.
Газета.Ru 05:07
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая

В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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Шоу-бизнес

Волочкова порекомендовала людям привести свои телеса в порядок

Балерина предстала на фото в купальнике. В обращении к читателям в Инстаграм она посоветовала следить за собой и не советовать как ей жить.
SM News вчера в 17:05
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
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Фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией

Газета.Ru вчера в 14:44
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму в Москве

Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в Центральной России будет аномально теплой.
Вечерняя Москва 03:05
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В Шереметьево мужчину не пустили на борт из-за слишком толстого кота

Пятый канал вчера в 08:21
Авто

Mitsubishi обновит компакты Mirage и Attrage

Родственные модели Mitsubishi – хэтчбек Mirage и седан Attrage – выпускаются в Таиланде с 2012 и 2013 годов соответственно.
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Происшествия

В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом

В столичном аэропорту Шереметьево сел самолет с неисправностью крыла.
Российская газета 02:03
Политика

ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru 03:11
Музыка

Названы главные музыкальные клипы десятилетия

Портал BuzFeed опубликовал рейтинг 50 лучших музыкальных клипов последнего десятилетия. Каждый ролик сопровождался статистикой просмотров.
Рамблер 05:03
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Evo-rus.com вчера в 06:00
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Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
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Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Происшествия

В Германии на шахте произошел взрыв

На шахте в Германии произошел взрыв, два человека ранены, около 30 горняков заблокированы, сообщает SRF News.
Московский Комсомолец 05:25
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