"Намерены и впредь соблюдать этот мораторий при том понимании, конечно, что аналогичной линии будут придерживаться и другие ядерные державы", — сказал глава МИД РФ. Как известно, Договор о запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году.

Лавров: Россия не собирается нарушать мораторий на ядерные испытания

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