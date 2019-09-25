Политика
РЕН ТВЛавров: Россия не собирается нарушать мораторий на ядерные испытания
"Намерены и впредь соблюдать этот мораторий при том понимании, конечно, что аналогичной линии будут придерживаться и другие ядерные державы", — сказал глава МИД РФ. Как известно, Договор о запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году.
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Футбол
«Нижний Новгород» выбил «Краснодар» из Кубка России
«Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.
Спорт-Экспресс 13:50
Общество
Перевозки красной икры в багаже авиапассажиров могут ограничить
Росрыболовство выступило с инициативой ограничить разрешённый объём авиаперевозок икры лососёвых в багаже и ручной клади 10 килограммами.
News.ru 06:38
Политика
Трамп увидел пользу в начале процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп заявил, что начало процедуры импичмента со стороны представителей Демократической партии принесёт ему пользу в контексте предстоящих в Соединённых Штатах выборов.
RT на русском вчера в 19:47
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Экономика
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Общество
Омбудсмен назвала самые небезопасные регионы России для детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала регионы России, которые являются самыми небезопасными для детей.
Российская газета 08:00
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Политика
Зеленский пожаловался Трампу на Францию и ФРГ
Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался Дональду Трампу во время своего телефонного звонка на Германию и Францию.
Новостной фронт 11:47
Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Армия и оружие
Сирийский военный признался в любви к советским танкам и назвал лучший
Сирийский полковник Мохамед Гуни высоко оценил советские танки и назвал самый надежный.
Lenta.ru 07:48
Общество
Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ГА ООН
Известия вчера в 22:50
Футбол
Эдер и Джорджевич сыграют в атаке «Локомотива» в матче с «Балтикой»
Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой».
Sportbox.RU 13:41
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru 23 сентября в 11:44
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Футбол
Ибрагимович забил с отрицательного угла
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.
Lenta.ru 08:33
Здоровье
В Краснодаре прооперируют девочку из США с родимым пятном на все лицо
Краснодарские врачи предложили операцию американской девочке с родимым пятном (невусом) практически на все лицо.
Ридус вчера в 09:23
Армия и оружие
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
ТВ Центр 02:22
Авто
Сбербанк начнет продавать автомобили
Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
Retail & Loyalty вчера в 02:28
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Футбол
В Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов
Inc-news.ru вчера в 15:33
Футбол
Скончался бывший футболист сборной Литвы Римкявичюс
Ранее сообщалось, что в Албании после боя скончался болгарский боксёр.
RT на русском 12:15
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11