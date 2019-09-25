Политика
РЕН ТВЛавров: Россия не собирается нарушать мораторий на ядерные испытания
"Намерены и впредь соблюдать этот мораторий при том понимании, конечно, что аналогичной линии будут придерживаться и другие ядерные державы", — сказал глава МИД РФ. Как известно, Договор о запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году.
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Общество
Образовательные центры «Точки роста» открылись в 133 школах Башкирии
Общественное телевидение России вчера в 12:42
Футбол
Пожарные облили водой фанатов «Факела» при температуре +6 ºC
RT на русском 16:00
Космос
Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне
ГЛАС.RU вчера в 10:07
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 16:00
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Общество
Отец невесты извинился перед Кадыровым за недостойное поведение на свадьбе
На видео невеста трогательно плачет, обнимая отца.
REGNUM 13:13
Космос
Космический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС
С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15».
RT на русском 09:43
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 16:31
Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета 13:51
Политика
Джонсон заявил о готовности провести жёсткий брексит 31 октября
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов при необходимости вывести страну из Евросоюза без соглашения с ЕС 31 октября.
RT на русском 14:55
Политика
Белый дом рассекретил стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который стал причиной начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
RT на русском 11:49
Транспорт
В ФАР оценили идею снизить допустимый порог превышения скорости
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с Nation News оценил заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 13:54
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Общество
Греф назвал качества «человека будущего»
Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата.
Известия 06:34
Здоровье
Врач Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Александр Мясников, телеведущий и врач, рассказал, как продлить жизнь при такой болезни.
ToDay News Ufa 16:19
Технологии
Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально
Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 14:02
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала, как выглядела до пластики в 18-летнем возрасте
Миллионы подписчиков Ким отметили красоту и обаятельность 18-летней красавицы.
Bimru.ru 12:06
Киберспорт
Destiny 2 перед выходом Shadowkeep уйдёт на 24-часовую профилактику
Bungie объявила, что перед релизом расширения «Обитель теней» (Shadowkeep) для Destiny 2 проведёт масштабную 24-часовую профилактику серверов — причём не только во второй части, но и в первой.
Игромания.ру 10:56
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Газета.Ru 16:39
Политика
Лавров назвал позором невыдачу Штатами виз членам делегации из России
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в работе Генассамблеи ООН не смогли участвовать десять членов российской делегации, поскольку им отказали в американской визе.
REGNUM вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Политика
Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу о двух войнах, которые ведутся на Украине.
Рамблер 16:26
Экономика
Определена дата начала обязательной маркировки молочной продукции
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее введение обязательной маркировки молочных продуктов, еще в середине июля 2019 года.
Газета.Ru 13:42
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
РЕН ТВ 22 сентября в 17:45
Шоу-бизнес
Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским
В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.
RuNews24.ru 09:22