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Лавров: Россия обеспечит проход судов с зерном в случае разминирования портов Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский Военно-морской флот (ВМФ) обеспечит беспрепятственный проход судам с зерном с Украины, если Киев решит проблемы разминирования своих прибрежных вод.
Газета.Ru
Лавров отметил, что "российская сторона уже больше месяца предпринимает меры, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся в запертых украинских портах".
Интерфакс
30 мая Владимир Путин заявил, что Россия готова содействовать беспрепятственному вывозу зерновых культур, которые в данный момент заблокированы в портах Украины.
News.ru
В ответ глава российского государства напомнил, что Запад сам загнал себя в условия продовольственного кризиса, но обещал посодействовать.
Life.ru

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Лавров: ВМФ РФ обеспечит выход судов с зерном после разминирования Киевом прибрежных вод
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