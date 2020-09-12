Лавров: Россия ответит на санкции Запада из-за Навального
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Если западные страны введут санкции в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным, Россия обязательно отреагирует и ответит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс. По словам министра, для начала нужно посмотреть, какие санкции будут введены.В источнике
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