Если западные страны введут санкции в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным, Россия обязательно отреагирует и ответит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс. По словам министра, для начала нужно посмотреть, какие санкции будут введены.