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МонаВиста
МонаВиста

Лавров: Россия ответит на санкции Запада из-за Навального

Если западные страны введут санкции в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным, Россия обязательно отреагирует и ответит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс. По словам министра, для начала нужно посмотреть, какие санкции будут введены.В источнике
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РИА Новости

Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за инцидента с Навальным

РИА Новости08:11
РБК

Лавров пообещал ответить на возможные санкции Запада

РБК08:02
ТАСС

Лавров заявил, что Россия отреагирует на возможные новые санкции Запада

ТАСС07:03
RT на русском

Лавров заявил, что Россия ответит на возможные новые санкции Запада

RT на русском07:32
URA.Ru

Лавров заявил, что Россия ответит на новые санкции Запада

URA.Ru07:29
Lenta.ru

Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за дела Навального

Lenta.ru07:19
Вести.Ru

Россия не оставит новые санкции без ответа

Вести.Ru07:35

Прокаты фигуристов сборной России стартуют без ряда лидеров

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве 12-13 сентября, спортсмены представят на суд специалистов и зрителей программы, с которыми они будут выступать в новом сезоне, по различным причинам болельщики не увидят нескольких лидеров национальной команды.
РИА Новости17:15

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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Тимати и Анастасия Решетова развелись после шести лет отношений

Многочисленные слухи о возможном расставании 37-летнего рэпера Тимати с 24-летней моделью Анастасией Решетовой ходили уже давно: сообщалось, что ребята не смогли пережить вместе карантин и решили разбежаться после шести лет отношений.
Kazanfirst.ruвчера в 04:39
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