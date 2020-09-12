Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", предназначенных для обеспечения персональной спутниковой связи.