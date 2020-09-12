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Ведомости
Ведомости

Лавров: Россия ответит на возможные санкции Запада

Россия не оставит без ответа возможные новые санкции западных стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
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Газета.Ru

Лавров: Россия ответит на санкции Запада из-за ситуации с Навальным

Газета.Ruвчера в 11:01
РИА Новости

Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за инцидента с Навальным

РИА Новостивчера в 08:11
Национальная служба новостей

Лавров: Россия ответит на новые санкции Запада

Национальная служба новостейвчера в 07:03
Вести.Ru

Россия не оставит новые санкции без ответа

Вести.Ruвчера в 07:35
RT на русском

Лавров заявил, что Россия ответит на возможные новые санкции Запада

RT на русскомвчера в 07:32
РБК

Лавров пообещал ответить на возможные санкции Запада

РБКвчера в 08:02
ТАСС

Лавров заявил, что Россия отреагирует на возможные новые санкции Запада

ТАССвчера в 07:03

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95
REGNUMвчера в 21:34
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Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки
Газета.Ruвчера в 08:48
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Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.
Lenta.ru11 сентября в 10:07
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Ульяновский губернатор предложил ввести региональный отцовский капитал

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Кабмин разрешил использовать военную инфраструктуру для запуска спутников «Гонец-М»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", предназначенных для обеспечения персональной спутниковой связи.
ТАССвчера в 03:07
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