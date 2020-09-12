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Ведомости
Ведомости

Лавров: Россия ответит на возможные санкции Запада

Россия не оставит без ответа возможные новые санкции западных стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
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Вести.Ru

Россия не оставит новые санкции без ответа

Вести.Ru07:35
РИА Новости

Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за инцидента с Навальным

РИА Новости08:11
РБК

Лавров пообещал ответить на возможные санкции Запада

РБК08:02
Газета.Ru

Лавров: Россия ответит на санкции Запада из-за ситуации с Навальным

Газета.Ru11:01
RT на русском

Лавров заявил, что Россия ответит на возможные новые санкции Запада

RT на русском07:32
Национальная служба новостей

Лавров: Россия ответит на новые санкции Запада

Национальная служба новостей07:03
ТАСС

Лавров заявил, что Россия отреагирует на возможные новые санкции Запада

ТАСС07:03

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
РБКвчера в 16:31
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Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Ведомости08:55
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Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ru08:48
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Apple одобрила появление Google Stadia и xCloud в App Store

Ключевыми изменениями является четкое постановление в отношении сервисов потоковой передачи игр, таких как Google Stadia или Microsoft xCloud, которые Apple сообщает CNBC, но новые правила показывают, что каждая игра также должна быть загружена «непосредственно из App Store», и все обновление игры должно быть отправлено в Apple индивидуально, прежде чем компания сможет передать его пользователям.
Astera04:32
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Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова была переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино, сообщает портал Tut.by со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.
Ведомости07:17
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93 белорусских футболиста записали обращение против насилия силовиков

В сети появилось видео, на котором 93 белорусских футболиста, играющих в различных клубах, выражают несогласие с происходящим в Белоруссии и требуют от правоохранительных органов прекратить насилие к протестующим.
Московский Комсомолец09:54
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Учеными создан тест, способный быстро диагностировать рак яичников

В недавно опубликованной статье описывается, как исследовательская группа разработала этот быстрый и чувствительный диагностический тест на месте оказания помощи, который может обнаруживать рак яичников по образцу крови пациента.
РИА ОмскПресс09:31
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