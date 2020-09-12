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Ведомости
Ведомости

Лавров: Россия ответит на возможные санкции Запада

Россия не оставит без ответа возможные новые санкции западных стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
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Газета.Ru

Лавров: Россия ответит на санкции Запада из-за ситуации с Навальным

Газета.Ruвчера в 11:01
Национальная служба новостей

Лавров: Россия ответит на новые санкции Запада

Национальная служба новостейвчера в 07:03
РБК

Лавров пообещал ответить на возможные санкции Запада

РБКвчера в 08:02
Вести.Ru

Россия не оставит новые санкции без ответа

Вести.Ruвчера в 07:35
RT на русском

Лавров заявил, что Россия ответит на возможные новые санкции Запада

RT на русскомвчера в 07:32
РИА Новости

Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за инцидента с Навальным

РИА Новостивчера в 08:11
ТАСС

Лавров заявил, что Россия отреагирует на возможные новые санкции Запада

ТАССвчера в 07:03

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на своем поле 60 матчей подряд

Последнее поражение на своем поле в матче АПЛ "Ливерпуль" потерпел 23 апреля 2017 года, когда в 34-м туре чемпионата дубль Кристиана Бентеке помог "Кристал Пэласу" одолеть команду Клоппа, за которую единственным голом отметился Филиппе Коутиньо.
«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на своем поле 60 матчей подряд
Газета.Ruвчера в 14:48

В РПЦ посоветовали россиянам не медлить с прививкой от коронавируса

Митрополит отметил, что советует всем обратившимся к нему прихожанам привиться как можно раньше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный, а сама инфекция гораздо страшнее.
Lenta.ruвчера в 08:52
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUMвчера в 21:34
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«Стауче сказал: «Спокойно готовься, получи сегодня удовольствие». Антон Шунин — о сборной и «Динамо»

Рабинер — о победе сборной России в Будапеште Стауче сказал: «Спокойно готовься, получи сегодня удовольствие» — Сборная победоносно вернулась после девяти месяцев.
Спорт-Экспресс17:00

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUMвчера в 21:20
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Помпео осудил казнь иранского борца, обвиненного в убийстве охранника

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу осудил казнь в Иране участвовавшего в протестных акциях в 2018 году 27-летнего борца Навида Афкари, обвиненного также в убийстве охранника в городе Шираз.
ТАССвчера в 16:07
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В РФПИ прокомментировали возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca, показала ошибочность подхода ряда стран — ориентации исключительно на новые непроверенные технологии, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новостивчера в 11:16
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