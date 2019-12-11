Политика
КоммерсантъЛавров подтвердил готовность России продлить СНВ-3
На встрече с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность России продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Десятилетний договор истекает 5 февраля 2021 года.
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Мы подтвердили наше предложение о том, чтобы этот договор был продлен, причем принять решение о таком продлении мы считаем важным чем раньше, тем лучше, уже до конца этого года, как недавно предложил президент Владимир Путин.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКоммерсантъ вчера в 17:13
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