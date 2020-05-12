Коронавирус
КоммерсантъЛавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, сотрудничество также идет со странами ЕС.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
Политика
В России сохранятся ограничения для граждан старше 65 лет
Во время обращения к нации глава государства Владимир Путин заявил, что ограничения для граждан старше 65 лет сохранятся.
Мой Брянск вчера в 10:10
Единоборства
Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи может пройти уже летом
Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи может пройти уже летом.
Вести.Ru 13:45
Политика
Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Lenta.ru 09:00
Общество
Снятие ограничений в Ростовской области начнется с 15 мая
Губернатор Василий Голубев рассказал о плане выхода экономики и социальной сферы Ростовской области из ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 14:20
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей
ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
Актуальные Новости вчера в 03:07
Общество
Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет»
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко перечислила 2 млн руб. в центр помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет».
Ведомости 12:54
Авто
Кроссовер Kia Mohave получил новую «топовую» версию
Вслед за Hyundai Palisade, получившим роскошную версию VIP с массивной «тумбой» на втором ряду, новой топовой комплектацией Gravity обзавелся и его соотечественник KIA Mohave.
Автоновости дня 11:11
Общество
Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки
Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.
ТАСС 13:22
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск 06:27
Происшествия
При пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли люди
Утром в больнице Святого Георгия в Петербурге произошел пожар. По предварительной информации, пожар начался в отделении реанимации.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:11
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Футбол
Серию А остановят, если кто-то заразится коронавирусом
Министр здравохранения Италии Сандра Зампа рассказала, в каком случае будет полностью остановлена Серия А. По словам Зампы если чемпионат Италии возобновят, а затем у кого-либо в клубе обнаружат коронавирус, Серия А сразу же будет полностью остановлена.
Sport.ru 14:29
Технологии
В Иране разработали тест-систему для выявления COVID-19 за 30 секунд
Тест-система иранских ученых с использованием наноматериалов позволяет выявить коронавирус за полминуты.
Известия 13:36
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа
Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Транспорт
Росавиация подсчитала снижение пассажиропотока российских авиакомпаний
«В апреле текущего года российские перевозчики обслужили 771,2 тыс. пассажиров, снижение объёмов авиаперевозок составляет 91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении Росавиации.
RT на русском 11:06
Общество
Для кого режим самоизоляции продлевается в Смоленской области
Указ губернатора «О введении режима повышенной готовности» продолжит действовать и дальше, но вводится поэтапное снятие ограничительных мер.
Smolnarod.ru 13:07
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
Футбол
Экс-игрок Колумбии задержан за незаконный оборот наркотиков
Бывший футболист сборной Колумбии Эдвин Конго задержан за незаконный оборот наркотиков, сообщает Marca со ссылкой на журналиста La Sexta Мануэля Марласку.
Газета.Ru 13:05
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15