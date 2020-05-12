Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, сотрудничество также идет со странами ЕС.

Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом

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