Коронавирус
КоммерсантъЛавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, сотрудничество также идет со странами ЕС.
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с чего всё началось
Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.РИА Новости08:05
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Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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В США подан коллективный иск против шведского производителя мебели и товаров для дома IKEA.
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Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
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В штате Нью-Йорк за сутки выросла смертность от коронавируса
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Здоровье
Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе
Российская газета 09:56