Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЛавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом

Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, сотрудничество также идет со странами ЕС.
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с чего всё началось

Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом

Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости08:05

Подробнее о событии

Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ08:56

Лавров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в ЕС

РИА Новости08:19

Лавров: Россия принимает помощь США в борьбе с пандемией коронавируса

Российская газета08:40

Лавров рассказал о помощи от США в борьбе с COVID-19

Известия08:30

Россия рассказала о помощи от США в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru08:30

Лавров: Россия уже принимает помощь США в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru08:23

Лавров заявил, что США уже оказывают поддержку России в борьбе с коронавирусом

ТАСС08:47
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Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Энергетика

В России снизились цены на бензин

Сильнее всего стоимость АИ-95 упала в Южном федеральном округе – на 4 копейки, до 47,82 рубля, при этом средние оптовые цены увеличились на 540 рублей – до 42038 рублей за тонну, пишут «Новые известия».
ФедералПресс 07:17
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Общество

В Свердловской области рассказали о сроках начала снятия ограничений

Поэтапное снятие введенных в Свердловской области ограничительных мер из-за коронавируса может начаться после 18 мая, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:03
Общество

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru 06:50
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Политика

Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контактировал с Владимиром Путиным лично более месяца назад.
RT на русском 08:49
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Общество

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
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Экономика

«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей

По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
Коммерсантъ 07:35
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Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания

Возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
РБК 09:30
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Происшествия

В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы

В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
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Общество

На госуслугах запустили сервис для оформления выплаты на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
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Общество

Организаторы «Бессмертного полка онлайн» рассказали о хакерских атаках

Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» передадут в Следственный комитет РФ список ip-адресов, с которых в День Победы были попытки отправить анкеты с фотографиями офицеров вермахта, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:33
Футбол

Алексей Миранчук перейдет в «Барселону»

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук продолжит карьеру в "Барселоне".
Вести.Ru 09:50
Здоровье

В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1

В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
Коммерческие Вести 04:35
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Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»

Как пишет РБК, главой "Роснефти" Игорем Сечиным в правительство РФ было направлено письмо с просьбой о предоставлении налоговых льгот для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
Инфорос 03:48
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Музыка

Новый клип Little Big за сутки набрал почти 19 млн просмотров

Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
Вестник 05:16
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Фигурное катание

На странице Щербаковой появилась информация об уходе от Тутберидзе

На странице фигуристки Анны Щербаковой в социальной сети «Вконтакте» появилась информация, что спортсменка покидает группу Этери Тутберидзе.
ProstoProSport 04:15
Политика

В Еврокомиссии пригрозили Германии санкциями

Как сообщает ТАСС со ссылкой на DPA, в Еврокомиссии считают возможным запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Моя Москва.онлайн 10 мая в 23:43
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Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv 08:27
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Общество

Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры

Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры Торговые центры в Саратовской области должны быть открыты.
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Кино

У «Американской истории ужасов» появится спин-офф

Хоррор-антология канала FX «Американская история ужасов» в ближайшее время обзаведется дочерним шоу — разработкой спин-оффа занимается соавтор и продюсер оригинала Райан Мерфи.
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Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
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Энергетика

Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи

Мировые цены на нефть растут на новостях о дополнительном сокращении добычи сырья некоторыми странами ОПЕК+, в частности, Саудовской Аравией, пишет Прайм.
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа

Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
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Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей

В Ставропольском крае суд принял решение арестовать мужчину, который бросил гранату в группу шумно отмечавших праздник людей.
RT на русском 09:20
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
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Общество

В ВОЗ уточнили, как долго коронавирус живет на поверхностях

Росбалт 09:46
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
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Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом.
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Авто

Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу

На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
Picsnews.net вчера в 04:05
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