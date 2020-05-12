Коронавирус
КоммерсантъЛавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, сотрудничество также идет со странами ЕС.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.РИА Новости08:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Энергетика
В России снизились цены на бензин
Сильнее всего стоимость АИ-95 упала в Южном федеральном округе – на 4 копейки, до 47,82 рубля, при этом средние оптовые цены увеличились на 540 рублей – до 42038 рублей за тонну, пишут «Новые известия».
ФедералПресс 07:17
Общество
В Свердловской области рассказали о сроках начала снятия ограничений
Поэтапное снятие введенных в Свердловской области ограничительных мер из-за коронавируса может начаться после 18 мая, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:03
Общество
Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня
Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru 06:50
Политика
Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контактировал с Владимиром Путиным лично более месяца назад.
RT на русском 08:49
Общество
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
Экономика
«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей
По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
Коммерсантъ 07:35
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания
Возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
РБК 09:30
Происшествия
В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы
В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
Общество
На госуслугах запустили сервис для оформления выплаты на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Общество
Организаторы «Бессмертного полка онлайн» рассказали о хакерских атаках
Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» передадут в Следственный комитет РФ список ip-адресов, с которых в День Победы были попытки отправить анкеты с фотографиями офицеров вермахта, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:33
Футбол
Алексей Миранчук перейдет в «Барселону»
Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук продолжит карьеру в "Барселоне".
Вести.Ru 09:50
Здоровье
В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1
В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
Коммерческие Вести 04:35
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»
Как пишет РБК, главой "Роснефти" Игорем Сечиным в правительство РФ было направлено письмо с просьбой о предоставлении налоговых льгот для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
Инфорос 03:48
Музыка
Новый клип Little Big за сутки набрал почти 19 млн просмотров
Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
Вестник 05:16
Фигурное катание
На странице Щербаковой появилась информация об уходе от Тутберидзе
На странице фигуристки Анны Щербаковой в социальной сети «Вконтакте» появилась информация, что спортсменка покидает группу Этери Тутберидзе.
ProstoProSport 04:15
Политика
В Еврокомиссии пригрозили Германии санкциями
Как сообщает ТАСС со ссылкой на DPA, в Еврокомиссии считают возможным запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Моя Москва.онлайн 10 мая в 23:43
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv 08:27
Общество
Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры
Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры Торговые центры в Саратовской области должны быть открыты.
Московский Комсомолец 06:36
Кино
У «Американской истории ужасов» появится спин-офф
Хоррор-антология канала FX «Американская история ужасов» в ближайшее время обзаведется дочерним шоу — разработкой спин-оффа занимается соавтор и продюсер оригинала Райан Мерфи.
Кinomania вчера в 20:48
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Энергетика
Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи
Мировые цены на нефть растут на новостях о дополнительном сокращении добычи сырья некоторыми странами ОПЕК+, в частности, Саудовской Аравией, пишет Прайм.
Expert.ru 02:49
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа
Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
Происшествия
Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей
В Ставропольском крае суд принял решение арестовать мужчину, который бросил гранату в группу шумно отмечавших праздник людей.
RT на русском 09:20
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
SpeedMe 04:27
Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом.
Московская перспектива 08:39
Авто
Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу
На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
Picsnews.net вчера в 04:05