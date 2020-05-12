Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЛавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом

Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, сотрудничество также идет со странами ЕС.
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с чего всё началось

Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом

Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости08:05

Подробнее о событии

Лавров рассказал о помощи от США в борьбе с COVID-19

Известия08:30

Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ08:56

Лавров заявил, что США уже оказывают поддержку России в борьбе с коронавирусом

ТАСС08:47

Лавров заявил об оказании США помощи России в борьбе с коронавирусом

РБК10:31

Россия рассказала о помощи от США в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru08:30

Лавров: Россия уже принимает помощь США в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru08:23

Лавров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в ЕС

РИА Новости08:19
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Автоматически обработано 7178 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Общество

Пропуска на Кубани отменят 23 мая

Отмена пропусков внутри муниципалитетов станет одним из этапов постепенной отмены режима ограничений в Краснодарском крае.
Anapa.life 06:13
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Политика

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Страна Советов on-line 10:13
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Экономика

Для пострадавших предприятий Кубани в два раза снижены налоги

Речь идет об организациях и индивидуальных предпринимателях из федерального и регионального перечня отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.
Администрация Краснодарского края 08:37
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Наука

Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе

Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.
Российская газета 09:56
Общество

Как граждане России могут получить 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет

Претендовать на выплату размером 10 тысяч рублей могут родители детей от 3 до 16 лет.
Каменские известия 00:43
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Наука

Введение в Теорию всего: просто – о главной цели современной физики

Naked Science 10 мая в 05:39
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Общество

Для российских семей с детьми подготовлены новые меры поддержки

Тульские новости вчера в 09:52
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Экономика

АЛРОСА почти остановила продажу алмазов

Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта.
Коммерсантъ 11:06
Гаджеты

В iPhone 12 будет установлен экран с частотой 120 Гц

Инсайдеры сообщают, что у флагманской модели из линейки iPhone 12 появится экран с частотой 120 Гц, что станет настоящим прорывом для Apple - ранее подобным дисплеем мог похвастаться лишь планшет iPad Pro.
Газета.Ru 08:28
66
Общество

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
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Здоровье

Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
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Здоровье

130 млн рублей уже направлено на доплаты медикам Ленобласти

По данным Комитета по здравоохранению Ленобласти, в общей сложности, из областного и федерального бюджетов начисления по стимулирующим выплатам составили 129 млн. 585 тысяч рублей.
Ivbg.ru 09:33
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Общество

Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми

Обращение Путина к россиянам: главное Согласно документу, россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут с 1 июня получить разовую выплату в размере 10000 руб. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получат ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5000 руб. Кабмин утвердил правила оказания этой меры поддержки.
Право.ру 02:14
2,9K
Общество

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
89
Общество

В России запустили сервис для оформления выплат на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева назвала супруга гением и поздравила с днем рождения

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева трогательно поздравила супруга Константина Меладзе с 57-летием.
Пятый канал вчера в 16:27
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Происшествия

Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей

В Ставропольском крае суд принял решение арестовать мужчину, который бросил гранату в группу шумно отмечавших праздник людей.
RT на русском 09:20
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Происшествия

В Липецкой области уже 207 человек вылечились от коронавируса

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 944 случая новой коронавирусной инфекции, 207 человек из них выздоровели, 3 человека умерли.
ГТРК Липецк 08:26
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Политика

Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся

Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
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Космос

В США могут отложить миссию к спутнику Юпитера на два года

Вашингтон, 11 мая 2020, 07:30 — REGNUM Автоматическая миссия американского аэрокосмического агентства NASA Europa Clipper может отправиться к спутнику Юпитера — Европе — только в 2025 году.
REGNUM вчера в 00:30
Авто

Новый Volvo XC100 превратят в электрокар

Как предполагают в Сети, следующая генерация топового внедорожника от Geely получит название XC100 Recharge, которое отразит стилевое оформление «младшего» кроссовера XC40 Recharge с нулевым уровнем выбросов.
SpeedMe вчера в 11:12
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Происшествия

Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ

Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
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Кино

У «Американской истории ужасов» появится спин-офф

Хоррор-антология канала FX «Американская история ужасов» в ближайшее время обзаведется дочерним шоу — разработкой спин-оффа занимается соавтор и продюсер оригинала Райан Мерфи.
Кinomania вчера в 20:48
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Общество

Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
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Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
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Общество

ФАС уличила Альфа-банк в недобросовестной конкуренции

ФАС обнаружила признаки сокрытия сведений, необходимых для держателей карт, при проведенной проверке.
Политика Сегодня 10:34
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Армия и оружие

На пути российско-турецкого патруля в Сирии прогремел взрыв

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В продажу вышел обновленный хэтчбек Kia Picanto

Компания Kia объявила старт продаж рестайлинговой модификации миниатюрного хэтчбека Kia Picanto.
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Куйвашев провел совещание по снятию ограничений в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание, посвященное смягчению ограничений, введенных в регионе.
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