Коронавирус
КоммерсантъЛавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, сотрудничество также идет со странами ЕС.
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с чего всё началось
Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.РИА Новости08:05
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Общество
Пропуска на Кубани отменят 23 мая
Отмена пропусков внутри муниципалитетов станет одним из этапов постепенной отмены режима ограничений в Краснодарском крае.
Anapa.life 06:13
Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Страна Советов on-line 10:13
Экономика
Для пострадавших предприятий Кубани в два раза снижены налоги
Речь идет об организациях и индивидуальных предпринимателях из федерального и регионального перечня отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.
Администрация Краснодарского края 08:37
Наука
Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе
Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.
Российская газета 09:56
Общество
Как граждане России могут получить 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет
Претендовать на выплату размером 10 тысяч рублей могут родители детей от 3 до 16 лет.
Каменские известия 00:43
Наука
Введение в Теорию всего: просто – о главной цели современной физики
Naked Science 10 мая в 05:39
Общество
Для российских семей с детьми подготовлены новые меры поддержки
Тульские новости вчера в 09:52
Экономика
АЛРОСА почти остановила продажу алмазов
Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта.
Коммерсантъ 11:06
Гаджеты
В iPhone 12 будет установлен экран с частотой 120 Гц
Инсайдеры сообщают, что у флагманской модели из линейки iPhone 12 появится экран с частотой 120 Гц, что станет настоящим прорывом для Apple - ранее подобным дисплеем мог похвастаться лишь планшет iPad Pro.
Газета.Ru 08:28
Общество
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
Здоровье
130 млн рублей уже направлено на доплаты медикам Ленобласти
По данным Комитета по здравоохранению Ленобласти, в общей сложности, из областного и федерального бюджетов начисления по стимулирующим выплатам составили 129 млн. 585 тысяч рублей.
Ivbg.ru 09:33
Общество
Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми
Обращение Путина к россиянам: главное Согласно документу, россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут с 1 июня получить разовую выплату в размере 10000 руб. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получат ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5000 руб. Кабмин утвердил правила оказания этой меры поддержки.
Право.ру 02:14
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Шоу-бизнес
Вера Брежнева назвала супруга гением и поздравила с днем рождения
Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева трогательно поздравила супруга Константина Меладзе с 57-летием.
Пятый канал вчера в 16:27
Происшествия
Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей
В Ставропольском крае суд принял решение арестовать мужчину, который бросил гранату в группу шумно отмечавших праздник людей.
RT на русском 09:20
Происшествия
В Липецкой области уже 207 человек вылечились от коронавируса
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 944 случая новой коронавирусной инфекции, 207 человек из них выздоровели, 3 человека умерли.
ГТРК Липецк 08:26
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Политика
Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся
Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
Космос
В США могут отложить миссию к спутнику Юпитера на два года
Вашингтон, 11 мая 2020, 07:30 — REGNUM Автоматическая миссия американского аэрокосмического агентства NASA Europa Clipper может отправиться к спутнику Юпитера — Европе — только в 2025 году.
REGNUM вчера в 00:30
Авто
Новый Volvo XC100 превратят в электрокар
Как предполагают в Сети, следующая генерация топового внедорожника от Geely получит название XC100 Recharge, которое отразит стилевое оформление «младшего» кроссовера XC40 Recharge с нулевым уровнем выбросов.
SpeedMe вчера в 11:12
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
Кино
У «Американской истории ужасов» появится спин-офф
Хоррор-антология канала FX «Американская история ужасов» в ближайшее время обзаведется дочерним шоу — разработкой спин-оффа занимается соавтор и продюсер оригинала Райан Мерфи.
Кinomania вчера в 20:48
Общество
Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
Общество
ФАС уличила Альфа-банк в недобросовестной конкуренции
ФАС обнаружила признаки сокрытия сведений, необходимых для держателей карт, при проведенной проверке.
Политика Сегодня 10:34
Авто
В продажу вышел обновленный хэтчбек Kia Picanto
Компания Kia объявила старт продаж рестайлинговой модификации миниатюрного хэтчбека Kia Picanto.
Новые автомобили 00:51
Здоровье
Куйвашев провел совещание по снятию ограничений в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание, посвященное смягчению ограничений, введенных в регионе.
Политсовет 07:32