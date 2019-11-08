Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаЛавров: Россия приступает к разработке РСМД в ответ на действия США

Глава МИД РФ напомнил, что о зеркальности своих действий Россия предупреждала США заранее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в качестве зеркального ответа на действия Соединенных Штатов РФ приступает к разработке наземных ракет средней и меньшей дальности.
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Россия приступает к созданию ракет средней и меньшей дальности в ответ США

Коммерсантъ04:17

Лавров: РФ приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности

Российская газета04:08

Лавров: РФ приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности

РЕН ТВ03:33

Россия создаст свои ракеты средней дальности. Это «зеркальный ответ» Америке

Фонтанка.Ру03:48

Россия зеркально ответит США на создание ракет

Телеканал 360°03:40

Лавров объявил о начале разработки РСМД в России

Московский Комсомолец03:53

Россия разработает РСМД в качестве ответа на действия США, заявил Лавров

РИА Новости03:34
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Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей.
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Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
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