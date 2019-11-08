Глава МИД РФ напомнил, что о зеркальности своих действий Россия предупреждала США заранее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в качестве зеркального ответа на действия Соединенных Штатов РФ приступает к разработке наземных ракет средней и меньшей дальности.

Лавров: Россия приступает к разработке РСМД в ответ на действия США

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