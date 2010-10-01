Коронавирус
РЕН ТВЛавров: США используют пандемию, чтобы навязать свой миропорядок
Глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии встречи в формате видеоконференции совета министров иностранных дел ШОС заявил, что власти США используют ситуацию с пандемией для того, чтобы навязать свое видение миропорядка.
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с чего всё началось
США вместе с союзниками не оставляют попыток использовать ситуацию с пандемией коронавируса для продвижения своего видения миропорядка, нагнетая конфронтацию. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.ТАСС04:23
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В Москве оставили возможность оформить цифровой пропуск через СМС
Мэр Москвы Сергей Собянин сохранил возможность оформления цифровых пропусков для передвижения по городу с помощью СМС (ранее столичные власти намеревались отказаться от этой опции).
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США решили не использовать аппараты ИВЛ из России
Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
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Отмечается, что также все семьи, родившие и усыновившие ребенка с 1 апреля 2017 до 1 января 2020 года, получат по пять тысяч рублей – ранее это касалось лишь тех семей, которые имеют право на получение маткапитала.
Deita.ru вчера в 03:15
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Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
Общество
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
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Сотрудница социального приюта в Уфе, которая нецензурно выражалась и оскорбляла детей, отстранена от работы до завершения проверки, сообщили ТАСС в среду в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
ТАСС 03:27
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ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.
Коммерсантъ вчера в 03:43
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The Culling: Origins возвращается, но только на Xbox One
Игромания.ру вчера в 12:46
Игры
Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios
News.ru вчера в 09:39
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 11 мая в 10:09
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Джиган рассказал Тимати о лечении в рехабе: «Меня спасла жена»
Джиган вышел в прямой эфир в инстаграме с Тимати.
ОК! вчера в 15:59
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
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Общество
«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Экономика
Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
Здоровье
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По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин.
Российская газета 04:27
Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Во вторник, 12 мая, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом.
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Общество
Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса
Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
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За сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен еще у 38 человек
Оперштаб сообщил в понедельник, 11 мая о 38 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, выявленных за минувшие сутки.
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Общество
В Самарской области заболели коронавирусом еще 79 человек
В Самарской области подтверждено уже 1162 случая заболевания коронавирусом.
SamRU.ru 04:22
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Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти
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Энергетика
Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива
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РИА Новости вчера в 01:00
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Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
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Игры
В PlayStation Store стартовала распродажа расширенных изданий игр
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Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
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Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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Кино
Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма Кристофера Нолана
Роберт Паттинсон, исполнитель одной из главных ролей в новом триллере Кристофера Нолана под названием "Довод", в беседе с корреспондентами издания GQ, раскрыл один из секретов проекта.
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