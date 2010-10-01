США вместе с союзниками не оставляют попыток использовать ситуацию с пандемией коронавируса для продвижения своего видения миропорядка, нагнетая конфронтацию. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

с чего всё началось

Глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии встречи в формате видеоконференции совета министров иностранных дел ШОС заявил, что власти США используют ситуацию с пандемией для того, чтобы навязать свое видение миропорядка.

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