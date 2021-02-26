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Лавров: США предупредили Россию об ударе в Сирии за несколько минут

Соединённые Штаты предупредили российских военных о готовящемся ударе по проиранскому ополчению в Сирии за четыре или пять минут до его нанесения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.В источнике
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Лавров: США предупредили Россию об ударе по Сирии за пять минут

США предупредили Россию о готовящемся ударе по Сирии за несколько минут, заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новостивчера в 06:21
Подробнее о событии

США считают, что надлежащим образом уведомили Россию об ударе в Сирии

Коммерсантъвчера в 15:45

В США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько минут до атаки

Lenta.ruвчера в 14:24

США, по данным российского МИД, предупредили о готовящемся ударе по Сирии за несколько минут до его нанесения

Эхо Москвывчера в 10:30

Пентагон ответил на слова Лаврова о позднем уведомлении об ударе по Сирии

РИА Новостивчера в 13:45

Пентагон считает, что надлежащим образом уведомил Россию об ударе в САР

RT на русскомвчера в 14:12

В Пентагоне прокомментировали слова Лаврова о позднем предупреждении об ударе в Сирии

ТАССвчера в 13:55

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Интерфаксвчера в 06:27

США предупредили российских военных об ударе по Сирии за 5 минут

РК-Ньюсвчера в 08:28
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