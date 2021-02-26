Лавров: США предупредили Россию об ударе в Сирии за несколько минут
Соединённые Штаты предупредили российских военных о готовящемся ударе по проиранскому ополчению в Сирии за четыре или пять минут до его нанесения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.В источнике
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Лавров: США предупредили Россию об ударе по Сирии за пять минут
США предупредили Россию о готовящемся ударе по Сирии за несколько минут, заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новостивчера в 06:21
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В США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько минут до атаки
Lenta.ruвчера в 14:24