Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЛавров: США пытаются навязать свой миропорядок на фоне пандемии

На Смоленской площади полагают, что США используют пандемию, чтобы навязать свое видение глобального миропорядка, "основанного на правилах", которые устанавливаются самими американцами.
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Лавров: США в контексте пандемии голословно обвиняют Россию и Китай

Газета.Ru04:22

Лавров заявил о голословных обвинениях США в адрес России и Китая

Московский Комсомолец04:39

Лавров: Соединенные Штаты используют пандемию, чтобы навязать свое видение миропорядка

Эхо Москвы04:34

Лавров заявил, что США используют пандемию, чтобы навязать свое видение миропорядка

ТАСС04:23

Лавров назвал голословными обвинения США против России и Китая на фоне COVID-19

Коммерсантъ05:11

Лавров: США в контексте пандемии голословно обвиняют Китай и Россию

РИА Новости04:08

Лавров: США на фоне пандемии голословно обвиняют Китай и Россию

РЕН ТВ04:33
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:34, Ашберн
Общество

Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ

Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
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Армия и оружие

Видео запусков ракет противотанковой системы «Корнет» появилось в сети

Видеозапись запусков ракет противотанковой системы Корнет, снятая в замедленном режиме, появилась в сети.
Политическая Экспертиза вчера в 21:54
6
Политика

Рада приняла закон о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому

Верховная рада Украины приняла закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в среду поддержали 270 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 06:14
Экономика

Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
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Спорт

Главный тренер женской сборной России по борьбе умер от коронавируса

Наставник женской сборной России Магомед Алиомаров скончался в возрасте 68-лет.
Vprognoze.ru 05:01
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
2,9K
Происшествия

В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции

Российская газета 06:06
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Общество

В Приморье спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс»

На "Звезде" построят 10 танкеров типа "Афрамакс".
Российская газета вчера в 21:30
21
Общество

США решили не использовать аппараты ИВЛ из России

Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
РИА Новости вчера в 20:06
1,8K
Политика

Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат

Президент России Владимир Путин в ходе совещания раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, он попросил чиновников обратить внимание на исполнительскую дисциплину.
Lenta.ru 07:27
Музыка

Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube

РИА Новости 11 мая в 18:45
Общество

Супруга Пескова Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом

Олимпийская чемпионка в парных танцах на льду Татьяна Навка попала в больницу с коронавирусом. Об этом она сообщила изданию Daily Storm.
NewInform вчера в 08:55
1,3K
Здоровье

В больницах России находятся 400 очагов коронавируса

400 очагов инфекции возникло в больницах, заносы несмотря на все профилактические меры существуют, - добавил министр в ходе заседания нижней палаты.
Комсомольская правда 07:04
Общество

У саудовской нефти начались проблемы в США

Lenta.ru 05:48
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей

О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 06:24
4
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
526
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

RT на русском вчера в 16:57
5,3K
Общество

В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето

РБК вчера в 01:24
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Единоборства

Макгрегор посоветовал Фергюсону поблагодарить докторов

Экс-чемпиону промоушена не понравились слова Фергюсона, который обозвал его и посоветовал завязать с выпивкой.
Матч ТВ 06:00
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
3,2K
Общество

Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом

Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова.
РИА Новости 05:05
290
Общество

Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса

Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
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Общество

Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
4
Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
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Экономика

Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, с 1 июля повышается в три раза налог на добавленную стоимость, с пяти до пятнадцати процентов.
Lenta.ru 11 мая в 01:40
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Здоровье

271 новый случай коронавируса зафиксирован в Нижегородской области

После получения новых результатов анализов в регионе подтвержден 271 новый случай коронавирусной инфекции.
Время Н 05:23
2
Общество

Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя

Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
Наука

Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу

Американские биологи выяснили, что с возрастом, а также при некоторых хронических заболеваниях число микроРНК, которые должны атаковать коронавирус, уменьшается.
РИА Новости 07:29
Общество

Германия и Австрия откроют границу 15 июня

Германия и Австрия откроют границу 15 июня. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники в немецком МВД.
Piter.tv 05:24
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