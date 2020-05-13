Коронавирус
Российская газетаЛавров: США пытаются навязать свой миропорядок на фоне пандемии
На Смоленской площади полагают, что США используют пандемию, чтобы навязать свое видение глобального миропорядка, "основанного на правилах", которые устанавливаются самими американцами.
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Общество
Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ
Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
Армия и оружие
Видео запусков ракет противотанковой системы «Корнет» появилось в сети
Видеозапись запусков ракет противотанковой системы Корнет, снятая в замедленном режиме, появилась в сети.
Политическая Экспертиза вчера в 21:54
Политика
Рада приняла закон о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому
Верховная рада Украины приняла закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в среду поддержали 270 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 06:14
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
Спорт
Главный тренер женской сборной России по борьбе умер от коронавируса
Наставник женской сборной России Магомед Алиомаров скончался в возрасте 68-лет.
Vprognoze.ru 05:01
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Происшествия
В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции
Российская газета 06:06
Общество
В Приморье спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс»
На "Звезде" построят 10 танкеров типа "Афрамакс".
Российская газета вчера в 21:30
Общество
США решили не использовать аппараты ИВЛ из России
Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
РИА Новости вчера в 20:06
Политика
Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат
Президент России Владимир Путин в ходе совещания раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, он попросил чиновников обратить внимание на исполнительскую дисциплину.
Lenta.ru 07:27
Музыка
Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube
РИА Новости 11 мая в 18:45
Общество
Супруга Пескова Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом
Олимпийская чемпионка в парных танцах на льду Татьяна Навка попала в больницу с коронавирусом. Об этом она сообщила изданию Daily Storm.
NewInform вчера в 08:55
Здоровье
В больницах России находятся 400 очагов коронавируса
400 очагов инфекции возникло в больницах, заносы несмотря на все профилактические меры существуют, - добавил министр в ходе заседания нижней палаты.
Комсомольская правда 07:04
Общество
У саудовской нефти начались проблемы в США
Lenta.ru 05:48
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 06:24
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
РБК вчера в 01:24
Единоборства
Макгрегор посоветовал Фергюсону поблагодарить докторов
Экс-чемпиону промоушена не понравились слова Фергюсона, который обозвал его и посоветовал завязать с выпивкой.
Матч ТВ 06:00
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова.
РИА Новости 05:05
Общество
Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса
Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
Общество
Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Экономика
Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета
Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, с 1 июля повышается в три раза налог на добавленную стоимость, с пяти до пятнадцати процентов.
Lenta.ru 11 мая в 01:40
Здоровье
271 новый случай коронавируса зафиксирован в Нижегородской области
После получения новых результатов анализов в регионе подтвержден 271 новый случай коронавирусной инфекции.
Время Н 05:23
Общество
Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя
Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
Наука
Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу
Американские биологи выяснили, что с возрастом, а также при некоторых хронических заболеваниях число микроРНК, которые должны атаковать коронавирус, уменьшается.
РИА Новости 07:29
Общество
Германия и Австрия откроют границу 15 июня
Германия и Австрия откроют границу 15 июня. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники в немецком МВД.
Piter.tv 05:24